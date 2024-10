Napoli, l’idolo azzurro svela il mistero Raspadori: il messaggio è chiaro

Il messaggio arrivato dall’idolo azzurro svela il tutto su Jack Raspadori, che sta cominciando a diventare un vero e proprio mistero

Da diverso tempo ormai non è più un segreto e tantomeno un caso: tra il Napoli e Giacomo Raspadori non è un matrimonio di sole rose e fiori, ma sono presenti molte difficoltà da un punto di vista di minutaggio.

Il calciatore, arrivato nell’estate del 2022, è stato pagato oltre i 25 milioni di euro e finora non si è ritagliato lo spazio che desiderava. In queste stagioni partenopee ci sono stati diversi disguidi in casa Napoli, con alcuni cambi di allenatore che hanno contribuito allo scarso impiego di Raspadori.

Il talento azzurro ha un assoluto bisogno di giocare per poter spiccare il volo e alzare il livello, ma il mistero su di lui è stato rilevato direttamente da un idolo della piazza, che ha espresso tutto il suo malcontento sulla situazione attuale del calciatore.

Con Antonio Conte, Raspadori sta trovando pochissimo spazio in quanto si preferisce una punta pura come il cholito Simeone da alternare con Lukaku, inamovibile nello scacchiere titolare dei partenopei. Nonostante ciò – al momento – il calciatore non ha perso la chiamata della Nazionale, merito anche del legame forte con Luciano Spalletti.

Raspadori manca ad una continuità da diverso tempo, quando il ct della Nazionale sedeva sulla panchina degli ex campioni d’Italia: con i successori del toscano non è mai arrivata una certezza di essere titolari ed ora la situazione si è complicata ancora di più.

Napoli, Schwoch rivela tutto su Raspadori: “Ha perso minuti”

Stefan Schwoch, ex centravanti del Napoli e ora opinionista sportivo, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live dove si è soffermato su alcuni aspetti degli azzurri, tra cui lo scarso impiego di Raspadori. Non sono mancate parole di conforto nei confronti del giovane attaccante, che ha bisogno di ritrovarsi.

“Raspadori ha perso minuti perché al momento Kvara e McTominay si accentrano e occupano la zona che potrebbe occupare lui” – dice l’italiano.

Raspadori da diverso tempo lotta con una forte concorrenza: se lo scorso anno nello scacchiere di Garcia, Mazzarri e infine Calzona sul ruolo di trequarti c’era Piotr Zielinski, adesso è presente il centrocampista ex United a fare la differenza in quel ruolo.

Sulle corsie laterali il Napoli gioisce di Kvara e Politano, con l’eccellente alternanza di Neres che, a sua volta, ha tolto spazio a Ngonge: in avanti dunque, per Raspadori lo spazio si restringe sempre di più, con il calciatore chiamato a fare la differenza durante gli allenamenti settimanali, visto il mancato impiego degli azzurri nelle coppe europee.