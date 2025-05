Violati due articoli, patteggiano e scatta la squalifica: saltano Inter-Verona

L’annuncio del Corriere dello Sport a pochi giorni dal match di San Siro valido per la 35a giornata di campionato: saltano Inter-Verona

Colpo di scena in questo sorprendente finale di campionato. Infatti, scatta una squalifica che potrebbe complicare i piani di rimonta dei nerazzurri. Dopo i problemi di Lautaro Martinez riscontrati in Champions League, arriva la duplice squalifica per Inzaghi e Calhanoglu.

In merito al filone sui rapporti tra club e tifoseria, l’allenatore e il turco hanno patteggiato con la procura federale sportiva e dovranno scontare subito un turno di squalifica: salteranno la prossima gara contro il Verona, in programma sabato 3 maggio alle ore 20:45.

Inzaghi e Calhanoglu squalificati per Inter-Verona: cos’è successo

Inzaghi e Calhanoglu hanno violato due articoli del codice della giustizia sportiva, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport:

“l’articolo 4, che parla espressamente di lealtà probità e correttezza e l’articolo 25 comma 10, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società”

I tesserati dell’Inter sono stati a colloquio con il procuratore federale Giuseppe Chiné con il quale hanno trovato un accordo per evitare il processo. Dunque, una giornata di squalifica da scontare in Inter-Verona per Calhanoglu e Inzaghi che si accomoderanno in tribuna.

Tra gli assenti per il match di San Siro di sabato anche Lautaro Martinez e Pavard, entrambi infortunati. Il primo ha avuto problemi muscolari in Champions League contro il Barcellona e sarà da valutare giorno dopo giorno. Il difensore francese, invece, ha accusato problemi nell’ultima sfida persa contro la Roma e difficilmente riuscirà ad esserci già per questo weekend.

Multa a Zanetti, nulla per Marotta

La squalifica iniziale inflitta al vice-presidente dell’Inter Javier Zanetti è stata tramutata in una multa da 14.500 euro. E bisogna sottolineare che dalle intercettazioni non emerge come l’Inter abbia potuto regalare i biglietti della finale di Champions League del 2023 ai gruppi ultras.

Per Marotta, invece, non è stata trovata alcuna irregolarità. Il presidente nerazzurro incontrò i tifosi, ma avvisò la Procura Federale e la Digos tramite una PEC.

Oltre alla squalifica, Inzaghi dovrà pagare una multa di circa 15 mila euro. Calhanoglu, invece, ne dovrà versare almeno 30 mila euro. L’Inter, invece, ha ricevuto una multa di 70 mila euro per responsabilità oggettiva.