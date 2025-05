Festa Scudetto, spunta l’idea del sindaco di Napoli

In caso di festeggiamenti per lo Scudetto del Napoli, il sindaco Manfredi avrebbe intenzione di rispolverare una vecchia idea

Mancano quattro partite e non c’è nulla di certo. Il Napoli attualmente è primo in classifica, con un discreto vantaggio sull’Inter di tre punti, ma non basta per stare tranquilli. Dunque, risulta anche impossibile fare programmi per festeggiamenti in città.

Il Comune e il presidente azzurro, però, presto avranno un incontro che riguarda il restyling dello stadio Maradona e per l’occasione, visto che avverrà dopo la gara contro il Lecce, potrebbero esserci aggiornamenti in merito all’eventuale festa Scudetto del Napoli.

Secondo quanto riportato da la Repubblica, il primo cittadino di Napoli vorrebbe rispolverare una vecchia idea, che non si concretizzò nel 2023 per questione di ordine pubblico. Manfredi vorrebbe far circolare il pullman del club azzurro scoperto con i giocatori a seguito, in giro per tutta la città. Uno dei modi più classici per festeggiare un titolo, come avviene per tutte le squadre. Nel 2023 tutto ciò non avvenne, ma ci fu una mega festa all’ultima giornata di campionato, organizzata all’interno dello stadio Maradona. I discorsi saranno rimandati a mercoledì post Lecce-Napoli, quando avverrà l’incontro tra i vertici del calcio Napoli e del Comune.