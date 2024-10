Meret, le ultimissime sul recupero: cosa trapela su Empoli-Napoli

Arrivano notizie sul recupero dell’estremo difensore del Napoli Alex Meret in vista della trasferta di Empoli: svelate le sensazioni sul possibile impiego.

Il Napoli è pronto a riprendere gli allenamenti nella giornata di martedì, quando si registreranno i primi rientri dei calciatori impegnati con le nazionali di appartenenza. Antonio Conte dovrà attendere fino a giovedì per riavere l’intero organico a propria disposizione, con pochi giorni per preparare la trasferta di domenica pomeriggio. D’altra parte, il tecnico salentino ha potuto contare sulla presenza di importanti interpreti del calibro di Romelu Lukaku – che ha nuovamente rinunciato alla chiamata del Belgio – Matteo Politano, Leonardo Spinazzola, Elia Caprile, indiziati a vestire una maglia da titolare contro l’Empoli.

Meno salda, però, la presenza dell’estremo difensore tra i pali: Alex Meret prosegue il proprio recupero insidiando il compagno di reparto. Attenzione, perché proprio in merito al possibile impiego del portiere ex SPAL arrivano importanti aggiornamenti.

Napoli, procede il recupero di Meret: la scelta per Empoli

In seguito a un sensazionale inizio di stagione, Alex Meret è stato fermato da una distrazione muscolare. L’infortunio del classe ’97 ha consentito a Elia Caprile di bagnare l’esordio assoluto in maglia azzurra in attesa della ripresa del titolarissimo. Proprio il portiere friulano sta proseguendo il recupero, avvicinandosi al rientro tra i pali che potrebbe avvenire in occasione della trasferta di Empoli – campo che rievoca ricordi infelici. Tuttavia, stando alle ultime trapela cautela sull’immediato impiego di Meret, con Caprile che si appresta a difendere nuovamente la porta partenopea.

L’intenzione dello staff è quella di attendere la piena stabilizzazione del numero uno – in vista soprattutto dei big match ravvicinati all’orizzonte – affidandosi senza timore al classe 2001 che continua a dare garanzie. Nonostante le poche chiamate in causa, Caprile ha prontamente tranquillizzato l’ambiente napoletano con le proprie prestazioni. Le doti tecniche dell’estremo difensore sono evidenti, Antonio Conte e i tifosi dormono sonni tranquilli.

Facile immaginare il ritorno di Meret in occasione della super sfida di San Siro in programma il 29 ottobre. Prima della trasferta milanese gli azzurri riceveranno la visita del Lecce di Luca Gotti, ghiotta occasione per Caprile che proverà a scalare le gerarchie dell’allenatore. Il tecnico salentino ha a propria disposizione due portieri di grande livello, ma sono note sin dal primo giorno le sue preferenze. Meret è pronto a riprendersi il Napoli e a dimostrare ancora una volta tutte le proprie capacità, superando le innumerevoli critiche rivoltegli dall’ambiente.