Rinnovo Kvara, incontro a fine mese: ecco quanto offre adesso il Napoli

Il rinnovo di Kvara e la posizione del Napoli: in queste ore sono arrivate delle novità riguardo il futuro del giocatore georgiano.

Quello del rinnovo di contratto di Khvicha Kvaratskhelia resta un tema caldo sul quale, ormai da settimane, si continua a ragionare in casa Napoli. Il club vuole chiudere un accordo per prolungare la permanenza del georgiano in azzurro, ma al tempo stesso non vuole cadere nell’errore di svenarsi per portare a conclusione le trattative.

Negli scorsi mesi ci sono prese di posizione molto nette da parte del padre di Kvara ma anche dell’agente, aspetto che avrebbe potuto lasciar presagire anche l’addio del numero 77 azzurro. L‘arrivo di Antonio Conte ha evidentemente cambiato gli scenari, ed ora si va spediti verso un rinnovo che, però, deve essere strutturato e sul quale andrà trovato un quadro che possa soddisfare tutto.

Rinnovo Kvara, il prossimo incontro e la posizione del Napoli

Niccolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio – 3° Tempo, soffermandosi proprio sulla situazione legata a Kvara e quelli che potranno essere i prossimi step: “Su Kvara penso che ci stiamo avvicinando, va ancora colmato del tutto il gap con il Napoli che è arrivato a 5.5 + bonus per arrivare a 7, serve ancora uno step, secondo me”, ha detto Schira.

“Credo si vedranno a fine mese. Kvara necessita, si aspetta e merita un adeguamento, ma il Napoli non vuole farsi prendere troppo dalla gola memore di quanto accaduto con Osimhen”, ha ancora detto il giornalista che ha spiegato in che modo Aurelio De Laurentiis sta cercando di gestire la situazione.