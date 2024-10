“De Laurentiis conosce le insidie….”: l’incredibile reazione del presidente azzurro dopo l’accaduto!

Sono giorni molto intensi in casa Napoli. I giocatori azzurri stanno vivendo delle situazioni molto complesse nelle ultime ore.

La stagione del Napoli prosegue per il meglio, e la squadra ad oggi sembrerebbe non avere alcun problema. A rovinare però l’entusiasmo sono alcuni malviventi che si aggirano per le strade della città. Infatti, le ultime settimane sono state molto intense per diversi protagonisti che hanno dovuto fare i conti con dei furti. Il tutto è partito da David Neres, il quale a pochissimi giorni dal suo arrivo in Campania è stato privato dell’orologio che indossava dopo il match contro il Parma. La scena si è poi spostata su Juan Jesus, il quale si è sfogato tramite il proprio profilo “Instagram”. Infine, l’ultima vittima è Matteo Politano, al quale hanno rubato l’auto con all’interno il portafoglio.

Tutto ciò ha alimentato moltissime polemiche, anche da parte dei calciatori stesso. In modo particolare, lo sfogo più “duro” è arrivato da Juan Jesus, il quale ha sottolineato la mancanza di sicurezza nella città. Ovviamente, gli episodi hanno scritto una bruttissima pagina del capoluogo campano, ancor più quando si va a colpire i proprio beniamini. Il tutto avrebbe “allarmato” anche il presidente De Laurentiis che starebbe pensando ad una nuova idea per proteggere i protagonisti azzurri.

Misure di sicurezza aggiuntive: l’idea di De Laurentiis per i suoi calciatori

Sono giorni molto importanti in casa Napoli. Stavolta, la questione principale non è però legata al rettangolo verde. Infatti, i giocatori azzurri sarebbe finiti nel mirino di alcuni malviventi, i quali continuano a trasmettere paura e tensione. L’ultima vittima è stata Matteo Politano che è stato privato della sua auto. Il tutto ha destato moltissima preoccupazione, ancor più perché si tratta del terzo episodio nel giro di poche settimane. Come riportato da “La Repubblica” non sono da escludere misure aggiuntive nei confronti di Giovanni Di Lorenzo e compagni per prevenire quantomeno tali avvenimenti.

La reazione del presidente Aurelio De Laurentiis è molto preoccupante, in quanto quest’ultimo conosce le insidie del capoluogo campano e non intende fidarsi. Infatti, episodi del genere possono “minare” in qualche modo l’entusiasmo presente nel gruppo squadra, il quale si sta rendendo protagonisti di un inizio di stagione da incorniciare. Non a caso, il patron sarebbe molto focalizzato sulla questione e vorrebbe “prevenire” ulteriori episodi spiacevoli nei confronti dei suoi calciatori.