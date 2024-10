Neres come Mertens, l’incredibile dato sul brasiliano fa sognare i tifosi

Neres come Mertens, il parallelismo tra i due giocatori fa sognare i tifosi del Napoli: spunta un dato sul brasiliano

Entra in campo e spacca le partite. David Neres è il nuovo super sub del campionato e raramente ne ricordiamo uno così devastante in questa caratteristica in Serie A. Il primo posto del Napoli in classifica è anche frutto di questo “trucchetto” che Antonio Conte sta adoperando dalla seconda partita di campionato contro il Bologna, la prima da quando il brasiliano ha messo piede in campo con la maglia azzurra.

Politano parte titolare, svolge un lavoro clamoroso anche in fase di copertura, fa stancare gli avversari e quando la partita è nelle fasi finali e gli avversari sono stanchi, Neres entra e completa il lavoro con un gol o un assist. I suoi numeri sono impressionanti e il dibattito su chi debba essere titolare è uno di quelli più sentiti in questi giorni tra i tifosi partenopei.

Neres come Mertens, il dato che fa sorridere: Conte si gode il suo numero 7

Un parallelismo che ormai una decina di anni fa venne fatta anche con Dries Mertens e Lorenzo Insigne. Era il 2013 quando il belga entrava in campo e lasciava il segno con qualche assist e dei gol. Impossibile, però, togliere dal campo quello che sarebbe diventato il capitano del Napoli. Nella stagione 2015-16 giocò appena 6 partite da titolare, ma mise a referto comunque l’assist per il 36° gol in campionato di Higuain.

Poi l’infortunio di Milik e l’invenzione di Sarri, che lo iniziò a schierare falso nueve. Da lì la svolta nella carriera di Mertens, che da Dries divenne Ciro e che si è poi trasformato nel miglior marcatore della storia del Napoli. I paragoni in questo senso sono fin troppo grandi da gestire per Neres, ma per impatto nel campionato il brasiliano ha fatto anche meglio.

Un gol e 3 assist in 63 minuti nelle partite di Serie A, questo entrando sempre dalla panchina. E’ lo score di Neres, che ha impiegato 6 minuti per fornire il suo primo assist in campionato, contro le 7 giornate di Mertens. A Dries ci vollero 10 giornate per fare il suo primo gol, mentre al neo numero 7 azzurro ne sono bastate 6 se contiamo il campionato e 5 con la Coppa Italia.

I numeri fanno impressione: 2 gol e 4 assist in 141 minuti complessivi tra campionato e coppa. Un rendimento devastante, che rendono Neres un valore aggiunto fondamentale. Scalzare Politano o Kvara non sarà affatto semplice, ma per ora Conte si gode il suo gioiello anche se a partita in corso.