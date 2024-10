Lo zampino di Mertens sull’arrivo di Lukaku: la confessione spiazza

Romelu Lukaku rilascia un’intervista ai canali ufficiali del Napoli e svela il retroscena sul suo arrivo: coinvolto anche Dries Mertens

Ha ereditato un ruolo lasciato vuoto da Osimhen, idolo di una nuova generazione di tifosi napoletani che hanno potuto gioire per lo Scudetto. È arrivato con scetticismo per il suo fisico, anche a causa di un’annata non del tutto eccezionale alla Roma nella passata stagione. Ma l’ha voluto Antonio Conte: una garanzia. Romelu Lukaku si presenta ai tifosi del Napoli con un’intervista ufficiale, rilasciata ai canali del club.

Dalla sua infanzia, alle sue origini, passando per l’amico Kompany, fino alla prima esperienza al Maradona in Napoli-Parma: ecco tutti gli argomenti affrontati dal calciatore belga, tanto voluto e desiderato dall’allenatore azzurro.

Lukaku: “Ho parlato con Mertens, mi ha preparato sulla vita di Napoli”

Romelu Lukaku si presenta ai canali ufficiali del club: “Sono nato ad Anversa, città al nord del Belgio, mio padre era calciatore della Pro League. Ho iniziato a giocare a sei anni. Giocavo in una squadra che distava venti minuti da casa mia, ma non avevamo un auto. Allora sono andato a giocare in una squadra regionale per un anno, poi sono andato allo Standard Liege e sono rimasto lì due anni. Ho vinto il campionato due volte. Poi sono andato all’Anderlecht, la squadra del cuore di quando ero bambino. Era un emozione forte, sognavo di giocare per la squadra più grande del Belgio. Vedere Kompany fare l’esordio per l’Anderlecht mi ha spinto a fare la stessa cosa. Ha le stesse origini mie, ha giocato nel settore giovanile come me. Alla seconda partita con l’Anderlecht ho segnato”.

Sul suo carattere e sui suoi idoli– “Da bambino ero timido, non parlavo molto con la gente perché ero focalizzato sul calcio. Quando non conosco le persone sono un po’ distante, ma se stai bene con me do l’anima. Sono un uomo tranquillo, gioco molto alla Play Station. I figli sono importantissimi e mi concentro al 100% sul calcio: mi piace giocare, ma mi piace anche vedere tante partite. I miei idoli erano Henry, Drogba, Ronaldo e Anelka. Devo dire anche Eto’o. Ho avuto la fortuna di incontrare quattro di questi cinque”.

Sull’arrivo a Napoli – “Quando ho letto le notizie su internet sui contatti con il Napoli ho parlato con Dries Mertens, che conosco da quando avevo 17 anni: una persona di fiducia che mi ha preparato per la vita qui in città. Si vede che rappresenti un popolo intero, è bello da vivere. Ti dà un’energia, ti spinge a dare il massimo. I fisioterapisti, magazzinieri, tutti quelli che lavorano per il club ti fanno sentire una grande responsabilità di dare tutto per questa maglia, perché sono tutti napoletani”.

La prima al Maradona in Napoli-Parma – “Alla mia presentazione al Maradona ho pensato “Wow”. L’ambiente è diverso, l’energia è molto positiva. Ho fatto gol, ma abbiamo vinto contro il Parma. Questo è più importante. Io vivo al giorno, provo a dare sempre un pezzetto in più, poi alla fine vediamo dove arriviamo. Io mi diverto quando la stagione è finita: andrò al mare con la famiglia, esco con i miei amici. Però nella stagione sono 10 mesi di sacrifici e devo dare il 100%. Alla fine vedi i risultati. Se vinci va bene, altrimenti devi dare di più l’anno prossimo. Qualcuno dice che sono noioso, ma io sono così”.

Sul napoletano – “Se ho imparato il napoletano? Provo a capire i fisioterapisti che parlano la mattina. Lasciatemi due-tre mesi, poi spero di poter fare una conversazione con qualcuno…non si sa mai se vado al supermercato (ride ndr)”.