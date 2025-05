Guaio Napoli, Lobotka out per infortunio: le sue condizioni

Lecce Napoli: infortunio per un big azzurro. Il centrocampista partenopeo ha abbandonato il campo ad inizio secondo tempo.

Nuovo infortunio in casa Napoli: Stanislav Lobotka ha dovuto alzare bandiera bianca. Il centrocampista slovacco, infatti, a seguito di un brutto contrasto di gioco con Karlsson allo scadere della prima frazione di gioco, ha sofferto un duro colpo che ha visto interessata la sua caviglia destra, rimasta sotto al momento del duello con l’avversario. Rientrato in campo per chiudere il primo tempo, ha dovuto arrendersi, poi, ad inizio secondo.

Dopo aver deviato un tiro di Helgason, infatti, l’ex Celta Vigo si è nuovamente accasciato al suolo e conseguentemente fatto capire alla panchina di dover necessariamente abbandonare il campo. Mister Antonio Conte, pertanto, ha dovuto optare per la sostituzione. Al posto del 68 del Napoli, infatti, ha fatto il suo ingresso in campo Billy Gilmour al minuto 53.