Tifosi Napoli, omaggio stupendo: applaudono anche quelli del Lecce (FOTO)

Omaggio stupendo dal settore ospiti: applaudono anche i tifosi del Lecce, un momento davvero commovente durante la partita.

La gara fra Lecce e Napoli, fra lotta salvezza e scontro Scudetto, è un match ricco di tensioni. La gara è stata però densa di emozioni e anche tensioni pure sugli spalti.

In particolare, molto sentito è stato l’omaggio a Graziano Fiorita, storico fisioterapista del Lecce scomparso prima della scorsa gara dei pugliesi contro l’Atalanta. La storica figura del club è stata omaggiata e rispettata anche dai tifosi del Napoli, unitisi al cordoglio e anche alla protesta dei leccesi contro la Lega Serie A, colpevole di aver fatto giocare la gara della scorsa settimana a ridosso del lutto nonostante tutto.

Tifosi Napoli, lo striscione per Ciro Esposito (FOTO)

C’è stato un altro momento molto commovente però: l’omaggio dei tifosi del Napoli a Ciro Esposito, tifoso azzurro scomparso 11 anni fa in occasione della finale di Coppa Italia fra Napoli e Fiorentina per mano di un ultras romanista. Gli ultras presenti al Via del Mare hanno esposto lo striscione “Ciro sempre con noi“, che è stato omaggiato da un lungo applauso anche dai tifosi leccesi.

Un’iniziativa stupenda della tifoseria partenopea, oltre che un meraviglioso momento di unione fra le due tifoserie presenti allo stadio.