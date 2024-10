Kvaratskhelia, il rinnovo è a un vicolo cieco: cosa può sbloccare l’affare

Il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia è arrivato ad un vicolo cieco: ecco cosa può sbloccare l’affare con l’attaccante georgiano

Il Napoli si gode la sosta da capolista, ma non manca qualche pensiero nella testa dei tifosi in queste ore. La prestazione contro il Como di Kvaratskhelia non è stata delle migliori, sicuramente non all’altezza del suo nome. Il georgiano non ha brillato come il suo solito ed è uscito dal campo ancora una volta con un viso corrucciato e infastidito.

Niente di personale con Antonio Conte, il rapporto tra i due resta buonissimo, ma il 77 è sicuramente più nervoso. Lo è per un cambio tattico al quale deve ancora ambientarsi pienamente. Lo è per le sue prestazioni non sempre al massimo, ma lo è soprattutto per i continui falli che subisce ogni partita senza essere rispettato a dovere anche dagli arbitri in campo.

Rinnovo Kvaratskhelia, c’è uno stallo: le prossime mosse del Napoli

Qualcuno ha iniziato a pensare che questo suo nervosismo sia anche dettato dal mancato rinnovo con il Napoli, ma possiamo quasi essere certi che la sensazione non trovi fondamenta. In estate Conte è stato chiaro: voleva Kvara con o senza rinnovo. Il giocatore ha quindi ricevuto un importantissimo investimento, una fiducia a prescindere da una firma sul contratto.

Dall’altra parte, però, la società partenopea sperava di riuscire a chiudere prima questa vicenda. Secondo quanto riferito anche dal Mattino, il Napoli si augurava che già nel mese di settembre il giocatore accettasse la proposta di 5,5 milioni di euro all’anno presentata in estate. Così non è avvenuto, con la trattativa che è entrata in una nuova fase di stallo fastidiosa.

Il d.s. Giovanni Manna, prima del Como, ha ribadito che Kvara ha un contratto fino al 2027 e che c’è tempo per rinnovare. Un segnale che fa capire come le parti siano ancora a lavoro, ma in alto mare. L’entourage del georgiano vorrebbe arrivare a percepire 8 milioni di euro all’anno, con un prolungamento fino al 2029 ed una possibile clausola rescissoria.

Il club non voleva spingersi oltre i 6 milioni, per evitare di sforare il tetto salariale degli stipendi e portare Kvara sulle stesse cifre di Lukaku. Da parte del calciatore potrebbe esserci anche la volontà di inserire dei bonus per quanto fatto in questi 2 anni al Napoli, ma i dettagli andranno chiariti solo in un secondo momento. L’agente di Kvara ha incontrato Manna negli scorsi giorni e un altro meeting è previsto per la fine di ottobre, tra le gare contro Milan e Inter.

Per uscire da questo vicolo cieco bisognerà trovare un punto di incontro. Il Napoli potrebbe alzare l’offerta, mentre l’entourage del calciatore potrebbe abbassare le pretese. Solo così le parti arriveranno a dama, evitando un caso Osimhen bis che non ha di certo fatto bene al club.