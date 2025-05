Conte in conferenza: “Non è la vittoria più importante”, poi frena sui paragoni Scudetto

Segui qui in diretta la conferenza stampa di Antonio Conte al termine di Lecce-Napoli: le sue parole sulla partita e non solo.

Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa al termine di Lecce-Napoli. La partita ha visto la vittoria degli azzurri per 1-0, successo davvero fondamentale per permettere agli azzurri di continuare a credere sempre di più alla vittoria dello Scudetto.

Conte ha prima fatto la sua valutazione di questo risultato:

“Svolta della stagione? Sicuramente è una vittoria importante, ma non la più importante. Temevo tanto questa partita, è un campo difficile contro una squadra che sta lottando per tenere la Serie A e con una tragedia alle spalle che si avvertiva. C’era un clima particolare, è successo qualcosa di brutto. Non era semplice, il Lecce ha giocato dopo pochi giorni contro l’Atalanta, cosa anche questa abbastanza particolare. Aveva fatto bene e non era semplice. Nel primo tempo l’abbiamo indirizzata, nel secondo l’abbiamo amministrata. Sono tre punti importanti, ma non è la vittoria più importante”.

Conte: “Cercherò di tenere sul pezzo l’ambiente”

Sugli infortuni, Conte ha ribadito il

“Stiamo facendo passare per normale ciò che non lo è, Neres doveva sostituire Kvara e ha giocato pochissimo, lo stesso Buongiorno, ha avuto un grave problema anche Jesus. L’emergenza la stiamo gestendo, oggi abbiamo schierato Olivera da centrale, avrebbe giocato così già con il Torino se Raspadori non si fosse svegliate con la febbre. C’è un gruppo di ragazzi che nell’emergenza non ha mai fiatato, mi auguro che per Lobo non sia nulla di grave, dovremmo raschiare il fondo del barile”. “Sono sereno che ho un gruppo di ragazzi su cui posso contare, ho avuto risposte anche da giocatori come Scuffet e Mazzocchi. Cercherò di tenere sul pezzo tutto l’ambiente, uniti nell’entusiasmo giusto. Ho detto anche ai ragazzi che abbiamo fatto un passo importante, ma chi vince scrive la storia. Se non dovessimo vincere, nessuno si ricorderà di quello che abbiamo fatto e di cosa abbiamo dovuto affrontare”.

Conte: “Non abbiamo fatto ancora nulla”

Conte ha voluto poi ribadire qual era il punto di partenza di questa squadra:

“Sicuramente se non ci fosse lavoro dietro, non staremmo parlando di 77 punti. Sapevamo di dover affrontare top club come Inter, Milan, Juventus, Atalanta stessa. Noi siamo partiti pareggiando 0-0 con il Modena in casa e passando ai rigori, perdendo 3-0 contro il Verona. Se non ci dimentichiamo da dove siamo partiti, capiamo il lavoro che stiamo facendo. Sarebbe bello creare qualcosa di stupendo tutti insieme, ma io ho vinto e perso Scudetti all’ultima giornata e fidatevi, perdere brucia. Così come se vinci te lo porti dietro per molto tempo”.

Conte non ha voluto poi rispondere in merito al paragone fra uno Scudetto di quest’anno e quello del 2023:

“Non posso rispondere a questa domanda. L’esperienza mi ha insegnato che le sconfitte segnano ancora di più. Oggi siamo lì, ma non abbiamo ancora fatto niente”.

Chiosa finale sul Lecce avversaria di oggi: