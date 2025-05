Lecce Napoli, Conte sott’attacco: cosa sta succedendo

Lecce Napoli, cori contro mister Antonio Conte: ecco cosa sta succedendo a Via del Mare in questi ultimi istanti.

A Via del Mare si sta concludendo il match tra Lecce e Napoli con gli azzurri che stanno amministrando il vantaggio targato Giacomo Raspadori. Gli azzurri, nonostante stiano soffrendo parecchio nel corso della seconda frazione di gioco, stanno provando a resistere per mantenere la vetta della classifica.

Intanto dagli spalti si sono aizzati alcuni cori contro Antonio Conte. Il tecnico leccese ha giocato tra le fila giallorosse dal 1985 al 1991 pe rpoi proseguire la propria carriera alla Juventus. Da allenatore, però, ha allenato il Bari dal 2007 al 2009: scelta che non è andata giù ai tifosi del Lecce. Proprio quest’ultimi si sono resi protagonisti di spiacevoli insulti all’indirizzo del tecnico del Napoli: “Sporco barese”, “Chi non salta insieme a noi cos’è, chi non salta insieme a noi cos’è, è Antonio Conte pezzo di m***a” ed altre offese varie.