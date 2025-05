Raspadori: “Oggi un pezzettino di Scudetto”, poi il retroscena sul gol

Lecce Napoli 0-1: ecco le dichiarazioni di ai microfoni di Dazn nel post partita di Rrahmani e Raspadori.

Si avvicina sempre di più la conclusione della Serie A 2024/25 con il Napoli che a quota 77 punti ha bisogno degli ultimi 7 punti, necessari per vincere il campionato. Superate le insidie di Via del Mare, gli azzurri dovranno affrontare Genoa, Parma e Cagliari per agguantare il quarto scudetto della sua storia. A Dazn, hanno rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita Rrahmani e Raspadori.

Rrahmani: “Parita difficile, vittoria importante”

Il difensore ha raccontato l’unità di tutta la squadra in questa gara, di cui gli azzurri ne sentivano decisamente la pressione:

“La partita è stata molto difficile sapendo che avevamo pressione noi, anche loro la avevano che dovevano fare punti. Importante che abbiamo vinto, continuiamo così. Record di clean sheet? Dipende anche dagli altri. Quando fanno bene la pressione, è più facile per noi perché non arrivano palle pulite agli avversari”.

Raspadori, invece, ha risposto in merito alle chances Scudetto adesso, quando agli azzurri mancano solo tre partite:

“Un pezzettino di Scudetto? Di pezzettini ne abbiamo costruiti tanti durante questo lungo percorso di miglioramento costante. Siamo alla fine, nella nostra testa dobbiamo sapere che c’è un passo da fare che è la prossima partita. Non dobbiamo pensare alle altre tre”.

Raspadori: “Il gol non è stato provato”

L’attaccante ha risposto anche in merito al paragone con un altro suo gol- Scudetto: quello del 2023 contro la Juventus

Paragone con gol alla Juve? Penso ci siano dei gol che vengono ricordati, che sono importanti. Ma quello che rimane è quello che facciamo noi ogni giorno. Oggi non abbiamo fatto tutto quello che volevamo fare, ma siamo riusciti a portarla a casa e non era scontato.

Riguardo alla punizione con cui ha siglato il gol decisivo, Raspadori ha svelato tutto l’allenamento che c’è stato dietro: