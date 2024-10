Nessuno come Rrahmani: è il miglior difensore al mondo per questo dato

Rrahmani da record, nessuno come lui al mondo in questo momento: il dato da record del difensore del Napoli

Amir Rrahmani sembra rinato come tutto il Napoli. Dopo la scorsa pessima stagione, il centrale azzurro è tornato ai livelli a cui eravamo abituati. Prima con Koulibaly e poi con Kim, anche lui era riuscito ad avere un rendimento elevatissimo, tanto da diventare con merito campione d’Italia. Poi il blackout della scorsa stagione con Natan e Juan Jesus, dove non è riuscito a reggere le responsabilità di essere il leader tecnico della difesa.

Con Alessandro Buongiorno accanto a sé le prestazioni sono tornate quelle di un tempo, segno che con un centrale top al suo fianco, anche Amir riesce ad alzare l’asticella. Meno pressioni, testa più sgombra e gli insegnamenti di Antonio Conte: fattori che stanno permettendo al difensore del Napoli di scalare addirittura le classifiche in tutto il mondo, non solo in Europa.

Rrahmani da record, c’è un dato in cui è il migliore al mondo: di cosa si tratta

Seppur non apprezzato da tutta la tifoseria, il classe ’94 sta smentendo gli scettici in questa stagione. Dopo 6 partite di campionato e 2 di Coppa Italia è anche lui uno dei protagonisti dei 6 clean sheet stagionali contro Modena, Bologna, Cagliari, Juventus, Palermo (in quel caso non era in campo però) e Monza. Merito della grande concentrazione vista fin qui in ogni partita, Verona escluso.

Stando ai dati forniti dal CIES, Rrahmani sta vivendo un inizio di stagione da record. Il difensore kosovaro è primo centrale al mondo per il gioco aereo. Nel fondamentale dei colpi di testa, infatti, il 30enne è primo in 66 campionati analizzati con una votazione di 98.9 su 100. Dietro di lui Van Dijk con 96.3, Diomandé 94.2, Pacho 93.4 e Merolla con 92.2.

Nessuno ha fatto così bene come il difensore del Napoli e questo di sicuro non è un dato che va sottovalutato. Buongiorno cattura maggiormente l’occhio ed il suo rendimento è mostruoso, ma anche Rrahmani si sta facendo valere ed il dato fornito al CIES lo conferma. Anche il kosovaro rientra in assoluto tra gli uomini di assoluta fiducia di Antonio Conte, che non se ne priverà neanche contro il Como venerdì prossimo al Maradona. L’obiettivo è ottenere ancora una volta i 3 punti e mantenere la porta inviolata per la quinta partita consecutiva tra campionato e Coppa Italia.