Conte batte anche Spalletti: spunta un dato che fa volare il Napoli

Antonio Conte ha già battuto Luciano Spalletti: spunta un dato che fa volare anche i tifosi del Napoli. Di cosa si tratta

E’ ritornato l’entusiasmo in casa Napoli, come non si vedeva dai tempi dello Scudetto, anzi, di più. E a parlare sono i numeri e quelli non mentono mai. Sì perché il calcio di Antonio Conte non sarà spettacolare come quello di Luciano Spalletti, ma l’impatto che ha avuto sull’ambiente partenopeo il tecnico leccese è sotto gli occhi di tutti. Il Maradona è tornato ad urlare di gioia, ad emozionarsi e a supportare una squadra vincente.

Siamo solo all’inizio della stagione e questo va sottolineato. Il campionato è lunghissimo ed è impossibile pronosticare dove arriverà questa squadra, ma un avvio così, forse, non se l’aspettava nessuno. Il Napoli è in testa alla classifica di Serie A e i calciatori sono stati revitalizzati, affiancati da nuovi arrivi che si sono immediatamente calati nel ruolo di trascinatori di una città che è tornata a sognare.

Conte supera anche Spalletti: numeri record al Maradona

In poco più di un mese, Conte ha fatto innamorare di nuovo la città della squadra. Il sentimento di sfiducia dopo la scorsa stagione era tanto, ma la speranza di vedere di nuovo qualcosa di entusiasmante c’era, specie dopo l’arrivo del tecnico salentino. Speranza ripagata dai risultati visti in casa fin qui: 5 vittorie su 5 contro Modena, Bologna, Parma, Palermo e Monza. Non avversari di primissimo piano, ma che andavano battuti, specialmente per quanto visto lo scorso anno tra le mura amiche.

Per la prossima di campionato, quella con il Como, sono previste oltre 50mila persone al Maradona, ennesimo segnale di forza di una squadra che sta convincendo sempre di più. Vincere aiuta a vincere e lo dimostrano i numeri, come riportato anche dal Corriere dello Sport questa mattina. Dalla prima sfida in pieno agosto, infatti, al Maradona si contano poco meno di 250mila spettatori, numeri enormi dopo 5 partite giocate se confrontati con gli scorsi anni.

La passata stagione, quella post scudetto, contava poco meno di 235mila spettatori complessivi, figli di un entusiasmo alle stelle dopo quanto visto l’anno prima. Scemato piano piano con il passare delle partite, che ben poche soddisfazioni hanno poi regalato ai tifosi. Surclassato, completamente, invece, il dato dell’annata precedente ancora, la 2022/23, quella magica.

Con Spalletti, il Napoli aveva collezionato circa 195mila spettatori dopo i primi 5 match casalinghi. Il mercato che aveva portato via giocatori storici come Mertens, Koulibaly e Insigne e il terzo posto dell’anno prima, non avevano dato grande entusiasmo alla piazza, che è stata poi ripagata in maniera sorprendente a fine stagione. Conte ha dunque battuto Spalletti, ma è sicuramente anche merito del mister di Certaldo se il blasone degli azzurri è arrivato a questi livelli, mai raggiunti prima.