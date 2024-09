“Non sarà mai titolare nel Napoli”: tutta ‘colpa’ di McTominay

Per il giornalista Riccardo Trevisani c’è un calciatore del Napoli che non giocherà mai titolare a causa della presenza di McTominay

L’estate del Napoli è stata caratterizzata da tantissimi acquisti. Antonio Conte ha chiesto ben sette nuovi elementi per migliorare la rosa e a giugno si è presentata l’occasione per portare la bandiera del Manchester United Scott McTominay all’ombra del Vesuvio. Un affare concretizzato solo a fine agosto, a campionato già iniziato.

L’arrivo dello scozzese non solo ha permesso ad Antonio Conte di cambiare modulo, ma ha anche “tagliato” un possibile titolare secondo il parere del giornalista Riccardo Trevisani. Infatti, Conte ha lanciato dal primo minuto McTominay contro la Juventus, modificando l’assetto tattico della rosa, passando dal 3-4-2-1 ad un finto 4-3-3. La posizione dell’ex Red Devils è particolarmente interessante, poiché fa da collante tra il reparto offensivo e quello di centrocampo. Il suo primo gol in maglia azzurra è arrivato contro il Palermo in Coppa Italia, partendo dalla panchina.

Napoli, per David Neres si fa dura: le parole di Trevisani

Riccardo Trevisani aveva avvisato tutti. “Neres forse gioca titolare contro il Palermo”. Così aveva sentenziato dopo il pareggio 0-0 tra Juventus-Napoli. E così è stato. Il brasiliano ha lasciato il segno nel match di Coppa Italia, firmando un altro assist (il quarto da quando è sbarcato in Italia) e il suo primo gol in azzurro.

Nel corso della puntata Fontana di Trevi, Trevisani ha anche risposto ad una domanda sull’utilizzo del talento brasiliano, ex Shakhtar e Benfica: “Quando vedremo Neres titolare? Mai! – spiega il giornalista a Cronache di Spogliatoio – Se avevo un dubbio, me l’ha tolto McTominay. Nel senso che McTominay non può stare fuori dal campo, come Lobotka e Anguissa. David Neres si alternerà con Politano, ma Politano è più bravo tatticamente e farà tutta la fascia. Neres sarà un chiavistello per scardinare la partita in corsa, ma difficilmente sarà un titolare del Napoli”.

E in effetti così sembra essere il piano di Antonio Conte, anche in vista del match contro il Monza. La formazione che scenderà in campo al Maradona per affrontare i brianzoli sarà praticamente identica a quella che ha disputato l’incontro di campionato contro la Juventus, ad eccezione di Caprile che sostituirà l’infortunato Meret sin dal primo minuto. A centrocampo ancora una volta il trio Lobotka, Anguissa e McTominay. Sugli esterni Kvaratskhelia e Politano, con Neres pronto a subentrare a gara in corso, nonostante l’ottima prestazione offerta in Coppa Italia contro il Palermo.