Conte prepara il contro turnover: previsti 9 cambi con il Monza

Antonio Conte prepara un contro turnover per la partita contro il Monza: previsti ben 9 cambi rispetto alla sfida con il Palermo di Coppa Italia

Non c’è più tempo per pensare alla partita contro il Palermo di giovedì scorso. Il Napoli ha dovuto cambiare pagina già nella giornata di ieri, perché ora l’obiettivo è il Monza, domenica sera dalle 20.45 al Maradona. Dopo il successo in Coppa Italia, sarà fondamentale mantenere la continuità in campionato, dove gli azzurri sono reduci da 3 vittorie e 1 pareggio.

I successi su Bologna, Parma e Cagliari hanno dato maggior convinzione alla squadra, che ha strappato un ottimo pareggio all’Allianz Stadium contro la Juventus. In attesa di capire cosa faranno Inter e Juve nel pomeriggio di oggi ed il Torino nel lunch match di domani, il Napoli è stato scavalcato dal Milan, ma è intenzionato a riprendersi la vetta della classifica il prima possibile. Già da domani sera.

Napoli-Monza, la probabile formazione di Conte: quanti cambi

E per Napoli-Monza, Antonio Conte sta già pensando ad un contro turnover rispetto alla sfida di Coppa Italia. Un ritorno in campo di quelli che, almeno sulla carta, sono i titolarissimi, quelli che hanno accumulato maggior minutaggio. Solo due saranno le conferme rispetto alla partita con il Palermo: Caprile in porta per l’infortunato Meret e Lobotka in mezzo al campo, che è già diventato un intoccabile per l’allenatore.

La difesa sarà completamente ribaltata, con Buongiorno e Rrahmani che torneranno nel ruolo di centrali, Olivera che si riapproprierà della fascia sinistra e con il capitano Giovanni Di Lorenzo che riprenderà il suo posto a destra. Per loro 0 minuti in coppa, al contrario di Anguissa, che ha giocato una buona mezz’ora già in settimana e che sarà nuovamente titolare domenica. In avanti si rivedrà Politano, fresco del traguardo delle 200 presenze con la maglia del Napoli.

Alle spalle di Romelu Lukaku, che cercherà di ritornare subito al gol, agirà ovviamente Scott McTominay, che ha già fatto innamorare la piazza. Sulla sinistra non potrà mancare Khvicha Kvaratskhelia, che al Monza segnò il suo primo gol (e la sua prima doppietta) al Maradona due anni fa, nella sua stagione d’esordio, quella dello Scudetto.

Conte ha dunque le idee per la partita insidiosa contro la squadra di Nesta. Nel post Palermo aveva dichiarato: “Siamo all’inizio di questa bella ricostruzione, ma non dobbiamo andare dietro agli eccessi, io vi racconterò sempre la verità. Dobbiamo stare zitti, pedalare e vi farò vedere che già con il Monza troveremo difficoltà”. Occhi dunque apertissimi.