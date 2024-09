DIRETTA – Napoli-Palermo, il pre partita: le ultime sulle probabili formazioni

18.46 – Dionisi dovrebbe optare per uno schieramento a specchio: Salvatore Sirigu tornerà al Maradona da titolare col la maglia rosanero, in difesa ci saranno Nikolau e Ceccaroni sui lati con la coppia Buttaro-Pierozzi che dovrebbe partire dall’inizio. Gomes ha recuperato ma Dionisi potrebbe dare spazio al duo composto Segre e Ranocchia. Le Douaron, Saric e Di Mariano comporranno il trio sulla trequarti, in avanti confermato Brunori nel ruolo di prima punta.

18.40 – Antonio Conte dovrebbe confermare il 4-2-3-1 usato a nella sfida di Torino. Il titolare sarà Caprile vista l’indisponibilità di Meret: la linea di difesa sarà composta da Mazzocchi e Spinazzola ai lati e la coppia Rafa Marin-Juan Jesus. A centrocampo pronta la coppia di cui si è discusso in questi giorni, composta da Gilmour e Lobotka. David Neres dovrebbe partire dall’inizio sulla destra, poi dall’altro lato e Raspadori sottoposta, con Simeone ad interpretare il ruolo di centravanti.

18.34 – Amici di SpazioNapoli, benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Palermo, match di Coppa Italia! Gli azzurri arrivano a questo impegno con entusiasmo, dopo le tre vittorie consecutive in campionato ed il pareggio di Torino contro la Juventus.