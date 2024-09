Conte cambia tutto con la Juventus, Napoli rivoluzionato: la scelta per il big match

Antonio Conte è pronto cambiare tutto in vista della Juventus e studia una rivoluzione per il Napoli: le scelte per il big match

Alzi la mano chi si aspettava di vedere il Napoli in testa alla classifica di Serie A dopo 4 giornate, in seguito alla terribile disfatta all’esordio contro il Verona. Un clamoroso 3-0 che aveva gettato nello sconforto giocatori, tifosi, addetti ai lavori e anche lo stesso Antonio Conte, apparso veramente preoccupato sia alla vigilia, che dopo la partita. Amarezza che si è presto trasformata in rabbia e voglia di lavorare, merito anche di un mercato pazzesco portato a termine dalla società proprio dopo la debacle al debutto.

E’ passato un mese dall’ecatombe di Verona e oggi gli azzurri sembrano rinati. Per la prima volta da febbraio 2023, anno dello scudetto, la squadra è tornata a vincere 3 partite consecutive. Lo ha fatto con dei limiti, degli errori, sofferenza e un pizzico di fortuna. Ma anche con tanta fame, vitalità, qualità e voglia di vincere. Una famiglia, unita e con giocatori forti. Lo si è visto contro il Bologna nel 3-0 del Maradona, in rimonta su un ottimo Parma e nel 4-0 rifilato al Cagliari.

Conte rivoluziona il Napoli contro la Juventus? L’ipotesi sul cambio modulo

Fin qui il meccanismo di Conte ha girato bene, con una squadra rimaneggiata alla prima giornata e nuova nei turni successivi. Con pochissimi allenamenti tutti insieme anche per via della sosta per le nazionali. Conte ha sfruttato chi aveva a disposizione scegliendo un 3-4-2-1, ma le cose potrebbero presto cambiare. Questo per avere più possibilità di schierare in campo i migliori e ottenere il massimo risultato possibile.

Ecco dunque che, secondo Repubblica, il tecnico leccese starebbe pensando ad una rivoluzione in vista del big match contro la Juventus di sabato prossimo. Nell’ostica trasferta allo Stadium, che tanti ricordi genera nell’allenatore del Napoli, si potrebbe vedere una squadra diversa. Questa settimana, infatti, Conte potrà finalmente lavorare a Castel Volturno con il gruppo al completo, avendo anche giorni di riposo in più rispetto alla Juve impegnata in Champions League domani contro il PSV.

L’idea sarebbe quella di passare dal sopracitato 3-4-2-1 ad in 4-3-2-1. Il ritorno alla difesa a 4 riporterebbe Di Lorenzo nel ruolo di terzino, con Rrahmani e Buongiorno centrali e uno tra Olivera e Spinazzola a sinistra. In mezzo al campo potrebbe essere inserito McTominay, senza togliere il posto ad Anguissa, che bene ha fatto contro l’Empoli, con Lobotka leader indiscusso al centro. Davanti nessuna novità, con Politano che per ora parte avanti sullo spacca partite Neres e Kvara a sinistra, a supporto di un super Romelu Lukaku.

Le condizioni dei nuovi arrivati migliorano ogni giorno di più e bisognerà quindi lavorare sull’aspetto tattico e mentale. Conte vuole mantenere altissima l’attenzione, senza cadere nella trappola dell’eccessiva esaltazione. Contro la Juventus sarà un primo banco di prova e vedremo se con una formazione diversa oppure no.