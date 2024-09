Juventus, la decisione di Thiago Motta per il ritorno in Champions e Napoli

La decisione di Thiago Motta in vista dell’incontro di Champions League con il PSV e la sfida di campionato contro il Napoli

Si avvicina la settimana tanto attesa ai milioni di tifosi azzurri sparsi in tutto il mondo. Spalletti definì Juventus-Napoli come sfida da sogno, quella che tutti i bambini vorrebbero giocare e vivere da protagonisti. Poi definì questo incontro come un duello da filosofie differenti. Da una parte chi sostiene che vincere è l’unica cosa che conta, dall’altra la filosofia dell’ “anima e core“, dove grazie a Maradona si è dimostrato che si può vincere anche mettendo in mostra la bellezza.

E così, la gara in programma sabato 21 settembre all’Allianz Stadium diventa già importante per il campionato, se non altro per definire bene gli obiettivi stagionali. La Juventus ha già affrontato una big in casa, la Roma, e non è andata oltre uno scialbo pareggio a reti bianche. Fino a questo momento, la squadra di Thiago Motta non ha ancora subito gol in Serie A. E il Napoli proverà a mettere in difficoltà l’ottimo muro bianconero costruito dal tecnico.

Juve subito in campo: così Thiago Motta prepara il doppio impegno ravvicinato

La Juventus ritorna in Champions League e Thiago Motta dopo lo 0-0 contro l’Empoli deve preparare immediatamente la sfida europea contro il PSV. I riflettori sono tutti puntati sui bianconeri, che avranno l’esordio in casa e la pressione di pubblico e media.

Per preparare il doppio impegno ravvicinato contro gli olandesi ed il Napoli, la Juve è ritornata in campo al Traning Center. L’allenatore ha diviso la sua rosa in due gruppi. Chi ha disputato l’incontro di campionato contro i toscani ha svolto lavoro di scarico, chi invece è subentrato a gara in corso e chi non ha proprio giocato “si è concentrato sul possesso palla per chiudere la sessione con del lavoro atletico”, come si legge dal comunicato ufficiale.

Chiaramente, lo staff di Thiago Motta sta preparando nel dettaglio la partita di Champions League in programma martedì 17 settembre in programma alle ore 18:45. E solo da mercoledì la testa andrà rivolta alla gara di Serie A, delicatissima, contro il Napoli. Sarà anche un match di ricordi e ritorni. Infatti, Antonio Conte tornerà a Torino da avversario, come già avvenuto quando allenava l’Inter.

E nell’ultima conferenza prima di Cagliari-Napoli, il tecnico azzurro ha specificato che non bisogna essere provinciali e proiettarsi già al big match. Niente calcoli. Ci sono a disposizione 38 partite di campionato e ciascuna ha la stessa importanza: la gara contro la Juve mette in palio tre punti come tutte le altre. Insomma, per pensare alla trasferta dell’Allianz ci si penserà solo dopo aver terminato il quarto turno di Serie A.