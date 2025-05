Boom Napoli, pronti almeno 40 milioni: gioia De Laurentiis

In casa Napoli, in attesa della prossima gara contro il Genoa, bisogna registrare un importante aggiornamento.

Dopo la vittoria sul Torino, di fatto, il Napoli ha compiuto un altro passo importante verso il suo quarto scudetto. Sabato scorso, infatti, gli azzurri hanno vinto allo Stadio Via del Mare contro il Lecce con il gol realizzato da Giacomo Raspadori.

Con questo successo, considerando anche la vittoria dell’Inter contro il Verona, il Napoli può permettersi di fare sette punti nelle ultime tre giornate di campionato per diventare campione d’Italia. Tuttavia, in attesa di sapere chi vincerà questo campionato, la squadra di Antonio Conte ha già raggiunto la qualificazione aritmetica per la prossima edizione della Champions League. Proprio su quest’ultimo fronte, di fatto, bisogna registrare delle importanti novità.

Napoli, dalla Champions League arriveranno almeno 43 milioni di euro: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘calcioefinanza’, infatti, il Napoli di Aurelio De Laurentiis dovrebbe incassare almeno 43,5 milioni di euro dalla partecipazione alla massima competizione europea per club. Questa cifra è data dalla somma di vari fattori.

Il primo è il bonus di partecipazione di 18,62 milioni di euro. Poi c’è un premio minimo per i risultati di 275 mila euro. Mentre 15,7 milioni di euro arriveranno dalla quota delle somme del ‘value’, ovvero il nuovo segmento per accorpare il market pool (cioè il valore di mercato dei diritti televisivi) ed il ranking storico/decennale. Altri 9 milioni di euro, invece, arriveranno dalla quota non europea del medesimo meccanismo. Queste cifre, di fatto, rappresentato l’incasso minimo, visto che non vengono i proventi derivanti dalle vittorie.