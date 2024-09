Napoli, raggiunto il primo obiettivo stagionale: la confessione di Conte

Ancora tre punti per il Napoli, che ritrova la vetta della classifica di Serie A dopo i passi falsi di Juventus, Inter e Torino. E così Conte mette già in bacheca il primo obiettivo stagionale.

L’inizio di stagione shock del Napoli sembrava presagire un’altra annata in difficoltà, dopo la storica vittoria dello Scudetto con Spalletti. Un nastro pronto a riavvolgersi e a mostrare di nuovo un campionato vissuto arrancando e portato a casa un misero decimo posto.

Ma il cambio di gestione, questa volta, non poteva che presagire un ritorno ai vertici. In fondo, se c’è un merito che può essere riconosciuto ad Antonio Conte, è quello di saper portare la propria squadra il più in alto possibile, grazie alla passione, alla tenacia e allo spirito di sacrificio.

Così, i partenopei hanno subito nascosto sotto al tappeto il brutto avvio con il Verona e hanno preparato l’ascesa vincente senza più subire gol – eccetto la rete del Parma, che non ha impedito l’arrivo della vittoria. A pochi giorni dalla delicata trasferta di Torino contro la Juventus di Thiago Motta, il tecnico salentino può già vantare il raggiungimento del primo obiettivo stagionale. La confessione in conferenza stampa.

Conte: c’è il primo ‘successo’ del suo Napoli

Tutti gli appassionati, non soltanto i tifosi partenopei, nutrivano grande aspettative sul Napoli di Antonio Conte. E dalla sua parte, Conte sapeva di trovarsi a contatto con una tifoseria molto esigente. E così è iniziato il duro lavoro ed un grande sodalizio che, sino ad ora, non ha deluso le aspettative.

Così, dopo il triplice fischio del direttore di gara, l’allenatore azzurro ha confessato ai microfoni di aver già conquistato il primo bersaglio stagionale:

Tutti ci chiedevano la terza vittoria consecutiva ed abbiamo raggiunto questo primo obiettivo. I ragazzi sono stati davvero bravi, perché il Cagliari è un’ottima squadra. Dopo la sospensione, ci siamo impauriti e questo non deve accadere. A fine primo tempo, infatti, ci siamo schiariti le idee. Ci siamo sporcate le mani, come deve fare una squadra come la nostra.

L’etica è ben chiara: lavoro sodo, nessuna paura, grande intesa di squadra. Esattamente ciò che sta riuscendo a mettere in campo un gruppo ritrovato e che ha fatto di un veterano come Meret e di un nuovo arrivato come Lukaku due punti di forza imprescindibili, insieme al capitano Di Lorenzo, che al termine della passata stagione era stato già accostato ad altri club.

Sicuramente il Napoli ha ancora tanto da dimostrare. Ma per ora una cosa è certa: la continuità è stata ritrovata. E, con essa, anche la capacità di emozionare i propri tifosi.