Infortuni Napoli, non soltanto Lobotka: novità da un altro big

Per il Napoli, oltre che su Lobotka, ci sono delle novità su un altro big di Conte.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver battuto il Lecce sabato scorso, è pronto per un’altra tappa fondamentale verso lo scudetto. Domenica sera, infatti, allo Stadio Diego Armando Maradona arriverà il Genoa di Vieira.

Gli azzurri, ovviamente sono chiamati a battere il team genoano per cercare di avvicinarsi ancora di più alla vittoria finale del campionato. Nel frattempo, però, Conte ha ricevuto una brutta notizia da Lobotka, visto che quest’ultimo dovrebbe saltare la sfida contro il Genoa a causa del trauma distorsivo alla caviglia rimediato contro il Lecce. Tuttavia, oltre a quelle che riguardano lo slovacco, in casa Napoli ci sono delle novità importanti per un altro big.

Napoli, David Neres potrebbe recuperare per la trasferta di Parma: ecco le ultime da Castel Volturno

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, nel club partenopeo filtra ottimismo per il rientro di David Neres nella trasferta di Parma alla penultima giornata di campionato.

Il brasiliano, dunque, potrebbe strappare almeno una convocazione per la sfida contro la squadra di Chivu. Avere David Neres, soprattutto a gara in corso, per il Napoli di Conte potrebbe essere davvero fondamentale per una sfida così importante.