Lautaro come Lozano, ma questa volta è rigore: Marciniak sotto accusa

Inter-Barcellona porta a molteplici polemiche contro Marciniak su un calcio di rigore concesso ai nerazzurri nel corso del primo tempo

In queste ore sta andando in scena la sfida tra Inter e Barcellona, valida per l’accesso alla Finale di UEFA Champions League. I nerazzurri si trovano ad un passo dall’ultima sfida prima di alzare la coppa, cosa non riuscita invece nel 2023 quando ci pensò il Manchester City a spegnere i sogni dei tifosi.

Un primo tempo condotto in maniera sontuosa dagli attuali campioni d’Italia, che hanno fatto capire poco e nulla ad un discreto Barcellona che non riesce, al momento, a lasciare la propria impronta. San Siro si dimostra ancora una volta fatale, con la carica della Curva Nord decisiva per i ragazzi di Inzaghi.

Inter-Barcellona, polemiche su Marciniak: rigore simile a Lozano

Pensando alla Champions League, i tifosi del Napoli sicuramente ricordano tristemente il Quarto di Finale di ritorno nel 2023 contro il Milan. In quell’occasione, a condurre la gara, c’era Szymon Marciniak, stesso arbitro della sfida di stasera.

Il calcio di rigore concesso all’Inter ha scatenato grande polemica sui social, perché molto simile al fallo in area di rigore non fischiato su Lozano, quando Leao entrò duramente in scivolata. Neanche il VAR intervenne al Maradona.