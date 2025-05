Napoli, non solo lo scudetto: record imminente

Non solo lo scudetto in casa Napoli, infatti gli azzurri sono molto vicini a raggiungere un record incredibile nella loro storia

La stagione del Napoli sta sorprendendo l’intera piazza partenopea e non solo. Ad inizio stagione era impensabile immaginare una cavalcata del genere, con la squadra di Antonio Conte che sta facendo il possibile per far sognare i propri tifosi. Dopo la dolosa annata della scorsa stagione, conclusasi alla decima posizione, ora il Napoli è al comando della classifica con tre punti di vantaggio sull’Inter.

Adesso la vittoria del campionato dipende solo ed esclusivamente dagli azzurri, che si trovano tra le mani il loro destino. Per festeggiare però mancano ancora 7 punti su 9 disponibili, con il lusso di concedersi di pareggiare anche una partita delle rimanenti. L’attesa dello scudetto però non è la sola, in quanto il Napoli è vicinissimo ad un nuovo record.

Napoli, vicini ad un nuovo record in porta: la notizia

Se il Napoli si trova in prima posizione è anche merito della retroguardia difensiva che, in questa stagione, sta dando il meglio di sé. Alex Meret è tra questi: il portiere ha messo alle spalle le critiche ed è salito in cattedra con prestazioni eccellenti.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il Napoli ha incassato finora tre reti in meno – 25 ora, con una media di 0,7 a partita – rispetto alla stagione dello scudetto con Spalletti, che però vanta 18 clean sheet contro i 17 attuali.

Se la porta difesa da Meret non dovesse subire gol nelle ultime tre sfide, si riuscirebbe a compiere un nuovo record assoluto del club nell’era dei tre punti e delle venti squadre. Tutto dipenderà da questo finale di stagione.

Meret, il Napoli vuole il rinnovo: la situazione tra le parti

In questa stagione il portiere italiano è riuscito ad aiutare la squadra a strappare diversi punti importanti, che hanno poi permesso al Napoli di essere in lotta per il titolo. Spesso criticato, ora Meret si sta togliendo qualche sassolino dalla scarpa a suon di parate e clean sheet.

Il rinnovo di Meret non è mai stato in discussione, con il Napoli voglioso di concludere una trattativa che sta andando per le lunghe. Le parti hanno già un accordo per un biennale da 2,5 milioni di euro a stagione, ma si lavora per sciogliere un nodo.

L’ostacolo principale infatti riguarda un bonus che lascia ancora distanza tra l’entourage del giocatore e la società, ma c’è voglia di andare avanti insieme e, quindi, si arriverà ad una firma. Meret poi, attualmente, è anche in scadenza di contratto.