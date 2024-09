Buongiorno cambia posizione? La decisione di Conte per la sfida col Cagliari

Alessandro Buongiorno cambierà posizione per la sfida di domani contro il Cagliari? Spunta la decisione presa da Antonio Conte, l’allenatore prepara la formazione titolare per la quarta giornata del campionato di Serie A.

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Cagliari, con Antonio Conte che dovrà scegliere chi schierare tra i vari componenti della sua squadra. Una rosa, quella azzurra, che durante la scorsa sessione estiva di calciomercato ha accolto diversi elementi molto interessanti, e dovrà essere lo stesso allenatore a capire come inserirli all’interno della struttura della formazione titolare. Da McTominay e Gilmour passando per Neres, Lukaku ed ovviamente i vari Spinazzola, Rafa Marin ed Alessandro Buongiorno.

Per questi ultimi c’è stato qualche sprazzo di azzurro nel corso dell’estate e, nel caso dell’ex Torino, anche nelle prime sfide ufficiali di campionato. Proprio su Buongiorno, infatti, Conte vuole costruire quella che sarà la difesa del futuro, con l’ex Torino arrivato a Napoli con la speranza di poterlo vedere esplodere a livelli importanti. Lo scorso anno si era pensato di sostituire un giocatore sontuoso come Kim Min-Jae col giovane ed inesperto Natan: esperimento fallito e cessione dopo appena un anno.

Per Buongiorno, ovviamente, il discorso è diverso: il difensore classe ’99 ha già mostrato di avere delle doti importanti, meritandosi anche un posto nella nazionale di Luciano Spalletti. Sarà lui, insieme a Di Lorenzo e Rrahmani, a comporre il trio di difensori in casa Napoli.

Buongiorno cambia posizione? Conte ha già deciso

Nelle prime uscite Buongiorno è stato schierato da Conte come ‘braccetto’ di sinistra, con Rrahmani al centro ed il capitano azzurro sulla destra. Una scelta che ha fatto storcere il naso ad alcuni che avrebbero voluto l’ex Torino al centro per guidare le operazioni. Ci sono, però, dei motivi che spingono l’allenatore a schierare il difensore dell’Italia in quella posizione, e sono gli stessi che lo porteranno a restare in quella posizione anche per la partita contro il Cagliari.

Secondo quanto riportato dal ‘Il Mattino’, infatti, Conte ha un’idea ben chiara su quello che deve fare Buongiorno in campo: in quella posizione, infatti, l’ex Torino può sganciarsi ad aiutare la manovra in fase di possesso, come visto già nelle scorse partite e come fa anche Di Lorenzo dall’altra parte. Al tempo stesso, Buongiorno ha dimostrato capacità interessanti anche nell’anticipo e nel modo di toccare il pallone, con una certa disinvoltura.