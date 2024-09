Svolta sul rinnovo, interviene De Laurentiis: accordo più vicino

Svolta importantissima sul rinnovo in casa Napoli: interviene personalmente Aurelio De Laurentiis. Tutti i dettagli

Sono giorni caldi nel Napoli sul fronte rinnovi. Dopo aver chiuso il calciomercato, sia in entrata, che in uscita (eccezion fatta per il caso Mario Rui), la società si vuole concentrare sui giocatori già presenti in rosa. Il club ha messo a disposizione di Antonio Conte una rosa di alto livello, che dovrà come minimo raggiungere il piazzamento Champions per rientrare delle super spese fatte in estate.

Risolta anche la grana Osimhen, prestato al Galatasaray, non resta che concentrarsi sul campionato. Tra una settimana gli azzurri sono attesi dalla trasferta di Cagliari, dove sono chiamati a trovare continuità dopo i successi su Bologna e Parma. La prima trasferta dell’anno, a Verona, è stata disastrosa e per questo i partenopei vorranno invertire la tendenza il prima possibile.

Kvaratskhelia più vicino al rinnovo: la mossa di De Laurentiis

Per trovare continuità di risultati, serviranno le migliori prestazioni dei grandi protagonisti della rosa azzurra. Tra questi, ovviamente, Khvicha Kvaratskhelia, che nella giornata di ieri ha regalato spettacolo con la Georgia. Il 77 azzurro ha segnato su rigore, aprendo le marcature nel 4-1 finale sulla Repubblica Ceca, e ha anche servito l’assist per il momentaneo 2-0.

Una prestazione di assoluto valore, che conferma ancora una volta lo stato di grazia di Kvara, che ha perfettamente abbracciato il progetto Conte. E’ stato proprio l’allenatore leccese a volerlo trattenere ad ogni costo in squadra, facendo respingere dalla società qualsiasi offerta estera, anche quella del Paris Saint Germain. Per evitare che club di questa portata si ripresentino alla porta, la priorità ora è prolungare l’accordo con il giocatore.

Stando a quello che riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, sarebbe intervenuto Aurelio De Laurentiis in prima persona nella trattativa. Il patron azzurro ha messo subito a disposizione 5 milioni di euro ed un contratto fino al 2029, così da convincere il calciatore e il suo agente Mamuka Jugeli. L’entourage di Kvara avrebbe spinto per una cifra più vicina ai 7 milioni, da qui la possibilità che le parti si incontrino a 6.

Il lavoro passerà nelle mani del d.s. Giovannni Manna, il quale dovrà incontrare il procuratore di Kvaratskhelia per trovare un accordo il prima possibile. La trattativa non sarà semplice e non si chiuderà in tempi brevissimi, ma la speranza è che si possa andare incontro ad una fumata bianca entro la fine di ottobre.