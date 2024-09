Kvaratskhelia, show con la Georgia: gol e assist contro la Repubblica Ceca – VIDEO

Show di Kvaratskhelia con la Georgia, l’attaccante del Napoli protagonista con un gol e un assist in Nations League

Gara mostruosa della Georgia di Khivcha Kvaratskhelia in Nations League. Inseriti nel gruppo 1 del girone B con Ucraina e Albania, i ragazzi allenati da Sagnol hanno distrutto per 4-1 la Repubblica Ceca nella sfida d’esordio. Partita più equilibrata nel primo tempo, dove sono poche le emozioni, ma che nel secondo vede i padroni di casa dilagare in pochissimi minuti.

Il match andato in scena allo stadio Mikheil Meskhi di Tbilisi, città natale di Kvara, ha messo ancora una volta in evidenza l’enorme qualità dei georgiani, tra le nazionali più interessanti in Europa in questo momento. Tantissimi i calciatori di livello, a partire da Mamardashvili, fino a Mikautadze, compagno d’attacco del 77 partenopeo.

Kvaratskhelia dilaga con la Georgia: è lui il migliore in campo

Ad aprire la magica serata per i tifosi georgiani è proprio Kvaratskhelia, che al minuto 33 trasforma un calcio di rigore con un tocco morbido che tanto basta per battere il portiere Kovar. Esultanza carica quella dell’attaccante, che subito dopo dedica il gol al figlio, Damiane, nato poche settimane fa. E’ proprio con la rete del classe 2001 che si chiude il primo tempo.

Kvara, però, è in stato di grazia ed è una di quelle partite in cui non si accontenta. Al minuto 53 lancia Chakvetadze che dopo qualche metro di corsa palla al piede incrocia sul secondo palo e raddoppia. Passano dieci minuti e tra il 63′ e il 66′ la Georgia dilaga definitivamente: prima la rete del 3-0 firmata Mikautadze su assist di Lochoshvili e poi il 4-0 di Kochorashvili sul passaggio di Chakvetadze, anche lui grande protagonista come Kvara.

Una vittoria importantissima per partire nel migliore dei modi nel proprio girone e che mostra ancora una volta la grande condizione fisica di Khvicha. Anche Antonio Conte può esserne solo che contento, considerando i prossimi impegni che attendono il Napoli. Il 77 azzurro sarà tra i grandi protagonisti, ovviamente, della gara contro il Cagliari di domenica prossima, dove proverà a trovare il suo secondo gol in questo campionato dopo quello segnato al Bologna alla seconda giornata.

Nel mentre la società lavora al suo rinnovo, nella speranza di trovare il prima possibile un accordo anche con il suo entourage per legare ulteriormente il calciatore alla squadra, dopo aver rifiutato le avances estive del Paris Saint Germain.