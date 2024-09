Mario Rui, ancora un rifiuto che fa infuriare la società: nuovo clamoroso retroscena

Mario Rui fa ancora parlare di sé: ennesimo rifiuto che ha fatto infuriare il Napoli. Spunta un nuovo clamoroso retroscena

Sembra che il calciomercato del Napoli, quest’anno, non debba finire mai. Gli azzurri hanno portato a termine una campagna acquisti faraonica, tra le più dispendiose della loro storia, eppure restano aperte ancora vicende irrisolte. Una si è finalmente conclusa e ha riguardato Victor Osimhen, protagonista di una telenovela infinita, che lo ha condotto in Turchia.

L’attaccante nigeriano giocherà al Galatasaray fino al termine della stagione, con i media turchi che hanno smentito l’ipotesi dell’attivazione della clausola rescissoria già a partire da gennaio. Un secondo caso spinoso è stato quello di Folorunsho, di cui vi abbiamo parlato anche questa mattina. Anche in questo caso, la vicenda sembra vicina ad una conclusione, con il calciatore che dovrebbe essere reintegrato da Antonio Conte in rosa.

Mario Rui rifiuta una super offerta dal Brasile: il retroscena

Chi proprio non trova la sua dimensione e non fa trovare pace al Napoli è Mario Rui. Il terzino è tra i giocatori più longevi nella rosa ed è stato uno dei protagonisti dello Scudetto storico di due anni fa, ma ora è fuori rosa. Il d.s. Manna ha provato a piazzarlo sin dalla decisione di Antonio Conte di non includerlo nell’elenco dei giocatori per lui utili, ma al 5 settembre non è ancora stata trovata una soluzione.

O meglio, il Napoli ha ricevuto anche più di un’offerta per Mario Rui, che sembra però aver rifiutato ogni ipotesi. Nelle scorse settimane vi abbiamo riportato di numeri interessamenti nei suoi confronti e solo allo scadere del mercato abbiamo verificato di piste francesi (come Nizza e Lille) o spagnole (come il Villarreal). Nulla è bastato, però, per far partire il portoghese.

Solo nella giornata di ieri, vi abbiamo anche riferito del “no” categorico del terzino all’Istanbul Basaksehir, una delle ultime spiagge da percorrere in questi giorni rimasti di mercato. La Turchia che ha dato un grande assist al Napoli per Osimhen, si era fatta avanti anche per Mario Rui, ma il giocatore, in scadenza 2026, ha respinto al mittente.

Poche ore fa, direttamente da Radio CRC, emittente ufficiale del Napoli, sono emerse ulteriori novità in merito alla vicenda Mario Rui. Secondo quanto riferito, il San Paolo avrebbe offerto al giocatore 5,5 milioni di euro a stagione, vale a dire 1.5 in più rispetto ai 4 che percepisce in azzurro. Un club blasonato nel suo paese, ma che non avrebbe convinto il terzino, che preferirà trascorrere i prossimi 4 mesi in tribuna piuttosto che giocare altrove.