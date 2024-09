Non solo Osimhen, anche un altro azzurro è stato vicino all’Arabia: di chi si tratta

Victor Osimhen, prima del suo passaggio in prestito al Galatasaray, è stato a un passo dall’Arabia Saudita: anche un altro azzurro avrebbe potuto fare la stessa scelta.

La sessione estiva di calciomercato è stata sicuramente movimentata per il Napoli: tra movimenti in entrata e in uscita, tante sono state le operazioni guidate dal direttore dell’area sportiva del club azzurro, Giovanni Manna, che fino agli ultimi giorni è stato impegnato con l’obiettivo di regalare ad Antonio Conte una rosa quanto più competitiva possibile. Sforzo che, giocoforza, si è poi protratto anche dopo il termine della sessione di mercato in Serie A, considerando che Victor Osimhen ha salutato gli azzurri, passando in prestito al Galatasaray, soltanto a calciomercato finito in Italia.

La questione legata all’attaccante nigeriana si è conclusa nella maniera più sorprendente possibile, ma è stata una vicenda che ha tenuto banco durante tutta l’estate. A un certo punto, nei giorni finali, sembrava ormai a un passo dalla Saudi Pro League (campionato dell’Arabia Saudita, ndr), ma l’affare tra il Napoli e l’Al Ahli è tramontato per divergenze sul valore del cartellino del bomber ex Lille.

Anche un altro azzurro avrebbe potuto optare per questa scelta: si tratta di Frank Zambo Anguissa che alla fine, però, è stato blindato da Conte.

News Napoli, ipotesi Arabia per Anguissa: la ricostruzione del retroscena estivo

Nemmeno per quest’estate si è concretizzata l’ipotesi della Saudi Pro League per Victor Osimhen, che alla fine ha detto sì al prestito al Galatasaray.

Niente Arabia Saudita per Frank Zambo Anguissa nonostante, secondo quanto spiegato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, ci sia stato il pensiero da parte dell’ex Fulham di lasciare Napoli dopo una stagione altamente deludente. Di seguito, quanto sottolineato dalla medesima fonte a tal riguardo: