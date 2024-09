Ultime calcio Napoli, il programma del rientro dei Nazionali: chi sarà l’ultimo

Antonio Conte attende il rientro dei Nazionali a Castel Volturno, in programma nei prossimi giorni: c’è un azzurro che tornerà quasi a metà settimana.

Il Napoli attende la prossima sfida del campionato di Serie A contro il Cagliari, valida per la quarta giornata della stagione in corso. Il match contro i rossoblu aprirà il nuovo ciclo di match che partirà non appena sarà completata la sosta per le Nazionali. Diversi sono i calciatori che in questi giorni sono impegnati con le rispettive selezioni, e non mancano le soddisfazioni per gli azzurri in questione: da Giacomo Raspadori, autore del 3-1 contro la Francia con l’Italia, passando per i due scozzesi Scott McTominay e Billy Gilmour, entrambi a segno nell’ultima partita contro la Polonia.

Ma quando faranno rientro i vari calciatori che sono impegnati in questi giorni con le rispettive Nazionali? A Castel Volturno c’è grande attesa, soprattutto da parte del tecnico Antonio Conte, per avere quanto prima l’intero organico a disposizione e non mancano le buone sorprese a tal riguardo: basta, infatti, pensare che il rientro proprio dei due scozzesi, che saranno impegnati nella giornata di domenica contro il Portogallo, è previsto verosimilmente per la giornata di martedì. Settimana tipo anche per i due nuovi acquisti, dunque, in vista della sfida di campionato contro il Cagliari.

Notizie SSC Napoli, quando rientrano i calciatori dalle Nazionali

In base a quelli che sono gli impegni delle Nazionali in cui i vari calciatori della SSC Napoli sono impegnati in questi giorni, è possibile ipotizzare il programma del rientro degli stessi a Castel Volturno, dove ad attenderli è Antonio Conte.

Partendo da Scott McTominay e Billy Gilmour, per domenica è previsto l’ultimo impegno contro il Portogallo, dopo di che rientreranno in città. Il loro esordio a Castel Volturno, a questo punto, va ipotizzato con ogni probabilità per martedì. Nella stessa giornata potrebbe essere la volta dei quattro italiani Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno e Giacomo Raspadori, oltre che di Amir Rrahmani (impegnato con il suo Kosovo nella sfida di lunedì contro Cipro).

Nella giornata di mercoledì, invece, dovrebbe essere previsto il rientro di Khvicha Kvaratskhelia (l’ultimo impegno è in programma per martedì contro l’Albania) e di Rafa Marin (impegnato con la Spagna Under 21).

L’ultimo a rientrare, infine, dovrebbe essere Frank Zambo Anguissa: il centrocampista del Camerun dovrebbe rientrare – stando a quanto rivelato da Il Corriere dello Sport oggi in edicola – nella giornata di giovedì.

A tal riguardo sono ovviamente attese le comunicazioni da parte della SSC Napoli, che sui social dovrebbe aggiornare talvolta sul rientro dei calciatori in questione.