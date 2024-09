Verso Cagliari-Napoli, McTominay e Gilmour in campo dal 1′? Cosa trapela

Manca poco più di una settimana al ritorno in campo per il Napoli, che dopo la sosta sarà ospite del Cagliari. Antonio Conte medita già sulla formazione titolare.

Dopo le vittorie casalinghe contro Bologna e Parma, il Napoli tornerà in trasferta al rientro dalla sosta per le Nazionali. Ad attendere gli uomini guidati da Antonio Conte è il Cagliari, in un match che è storicamente ostico, considerando anche che la sfida tra le due compagini in questione è molto sentita in terra sarda. I partenopei hanno intenzione di continuare sul buon momento e di portare a casa la prima vittoria esterna di questa stagione, visto che all’esordio in campionato gli azzurri sono stati strapazzati dall’Hellas Verona, con il risultato di 3-0.

Rispetto ad allora, il Napoli però è stato ritoccato fortemente dal mercato: contro il Cagliari, infatti, non è da escludere un impiego fin dal primo minuto di Romelu Lukaku, grande protagonista in occasione dell’ultima vittoria, in rimonta, contro il Parma. Così come cresce l’attesa da parte dei tifosi di vedere in campo, per la prima volta con la maglia degli azzurri, sia Scott McTominay che Billy Gilmour, entrambi ora impegnati con la loro Scozia. I due nuovi acquisti saranno in campo, da titolari, contro il Cagliari? A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere Dello Sport, che prende come riferimento la possibile esclusione dai titolari – eventualmente tutta da confermare – di Frank Zambo Anguissa.

Notizie calcio Napoli, le ultime su McTominay e Gilmour

Scott McTominay e Billy Gilmour, gli ultimi di acquisti di un mercato senz’altro importante in casa Napoli, sono grandi protagonisti in questi giorni di sosta. I due azzurri sono andati, infatti, a segno nel match di UEFA Nations League tra la loro Scozia e la Polonia.

Che possa essere questo un segnale per Antonio Conte, che fortemente li ha voluti con sé in questa sua esperienza all’ombra del Vesuvio? A cercare di fare luce a tal riguardo, in vista di Cagliari – Napoli, è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che scrive:

“Dire se potranno avere chance di giocare dal primo minuto già in occasione della trasferta di Cagliari, obiettivamente, è proibitivo: finora non hanno svolto una sola seduta con il gruppo e di conseguenza sono completamente a digiuno del calcio (giocato) di Conte, dei metodi, del sistema. Di certo sono entrambi super professionisti e anche perfettamente allenati tra Brighton, United e Scozia. Volendo? Diciamo, ipotizzando: Anguissa è impegnato con il Camerun nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa 2025 e giocherà oggi in casa la prima contro la Namibia e martedì la seconda e ultima del giro contro lo Zimbabwe in Uganda. Ovveronon sarà alla base prima di giovedì. E se proprio Conte dovesse porsi un dubbio di natura fisica, se mai se lo porrà, è probabile che possa riguardare Frank. E di conseguenza uno tra McTominay e Gilmour si ritroverebbe candidato“.

Antonio Conte, dunque, riflette su uno dei due calciatori nel caso in cui Anguissa non dovesse essere al top, al rientro dagli impegni con il suo Camerun.