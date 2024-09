“Ha rifiutato l’ennesima proposta”, Manna indispettito: clima tesissimo col giocatore

“Ha rifiutato l’ennesimo club”, il calciatore fa indispettire Manna ed il clima diventa sempre più teso: cos’è successo

Il mercato del Napoli sembra non concludersi mai. Anche quando per tutti i club di Serie A ormai è tempo di voltare pagina, gli azzurri sono ancora impegnati nel risolvere casi spinosi all’interno della propria rosa. Su tutti, chiaramente, quello di Victor Osimhen, che nelle prossime ore sarà ufficializzato come calciatore del Galatasaray, alleggerendo notevolmente il lavoro di gestione per Antonio Conte.

La sua partenza verso la Turchia è stata organizzata nella giornata di lunedì con un rush improvviso. Una trattativa che permetterà al Napoli di risparmiare sugli 11 milioni di ingaggio e che aumenterà le chance di vendere il giocatore in Premier tra gennaio e l’estate. La grana Osimhen, però, non è l’unica con la quale si è dovuto confrontare in queste ore il direttore sportivo Giovanni Manna.

Manna ancora alle prese col mercato, clima teso tra Mario Rui e il Napoli: cos’è successo

L’altro nome finito fuori dalla rosa del Napoli per la Serie A di quest’anno è quello di Mario Rui. Tra i più longevi in casa azzurra, il portoghese non è stato considerato un elemento utile alla causa da parte di Antonio Conte, che ha chiesto una sua cessione. Il terzino è stato inserito sul mercato dalla società, ma la sua cessione è ben più complicata di quanto si potesse immaginare.

Nelle scorse settimane, infatti, il 33enne avrebbe rifiutato le proposte, tra le altre, di Lille, Nizza e Villarreal. Non solo, ma anche le ipotesi Portogallo e Brasile non l’avrebbero convinto. Risultato? Il giocatore è finito fuori squadra, in tribuna, con pochissime possibilità di reintegro. A differenza di Osimhen, inoltre, l’età ha un peso importante e non è così scontato trovare soluzioni in uscita.

Ma proprio come accaduto con l’ex numero 9 del Napoli, è stata la Turchia a fornire un assist importante agli azzurri. L’Istanbul Basaksehir, infatti, aveva avviato dei contatti con il club partenopeo per l’acquisto del terzino. Un interessamento che avrebbe giovato e non poco alla società e anche allo stesso Conte, che non avrebbe avuto più pensieri per vicende rimaste in sospeso.

Così, però, non sarà. Stando a quanto riferito dal giornalista Ciro Troise, infatti, Mario Rui avrebbe rifiutato anche la pista turca, dicendo no al Basaksehir. Un’ennesima fumata nera che potrebbe far spazientire il d.s. Manna e che non favorisce neanche il clima tra il calciatore e la società e persino con il suo procuratore Mario Giuffredi. Intanto il tempo scorre e tra meno di 10 giorni tutti i mercati saranno chiusi. L’ipotesi della tribuna fino a gennaio cresce inesorabilmente.