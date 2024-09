“La clausola non sarà valida a…”, già svelata la volontà del club: scoppia un caso legato al calciatore?

Sono giorni importanti in casa Napoli. La società è ancora alle prese con le operazioni di mercato, nonostante la sessione si sia conclusa.

Il mercato estivo è ormai concluso, ma in casa Napoli si continua a lavorare per il futuro e non solo. Gli innesti sono stati importanti, ancor più quelli delle ultimissime ore di calciomercato. Infatti, la società ha provato in tutti i modi ad assecondare le richieste di Antonio Conte, il quale ha delle idee ben precise. Il club azzurro, oltre a ciò, ha dovuto fare i conti con una grana importante per tutta l’estate.

Si tratta, naturalmente, di Victor Osimhen. Quest’ultimo, è stato oggetto di “discussione” nel corso dell’estate a causa della sua volontà di approdare altrove. Alla fine, anche oltre la scadenza del mercato, il nigeriano è riuscito nel suo intento: ha lasciato la Campania. L’ex Lille vestirà la maglia del Galatasaray, anche se la formula prevista è quella di un prestito secco fino a giugno 2025. Nelle ultime ore, sono emersi nuovi dettagli sulla clausola presente nel contratto e l’ingaggio del nigeriano.

Osimhen, niente clausola a gennaio: la volontà del Galatasaray

Il futuro di Victor Osimhen è ormai stato delineato, con il nigeriano che si è già presentato ai suoi nuovi tifosi. Nelle ultime ore, però, sarebbero emersi dettagli importanti circa la nuova esperienza del calciatore in Turchia. Come riportato da “La Repubblica” ci sono alcuni aspetti da analizzare, legati all’ingaggio dell’ex Lille e non solo. Di seguito la ricostruzione del quotidiano.

“Pagheremo un ingaggio di 6 milioni di euro netti per la stagione 2024/2025”, ha scritto il Galatasaray sul proprio sito ufficiale. E i conti inizialmente non tornavano perché il Napoli ha versato ad Osimhen soltanto le mensilità di luglio ed agosto (circa 2 milioni), quindi all’appello degli 11 ne sarebbero mancati 3. Non ci sarà alcun ulteriore contributo, come sostengono dalla Turchia, del club azzurro al maxi stipendio di Osimhen: il Galatasaray probabilmente ha inserito un altro accordo (sui diritti d’immagine) per coprire la parte restante dell’ingaggio. Dalla Turchia, escludono categoricamente che la clausola da 75 milioni possa valere già a gennaio e quindi solo tra quattro mesi”.

Naturalmente, i dettagli sopracitati verrano valutati nel corso della stagione. Intanto, va però ricordato che l’ultima parola spetterà sempre al Napoli, in quanto continua ad essere il club proprietario del cartellino. Quindi, nei prossimi mesi bisognerà capire la volontà di Aurelio De Laurentiis e non solo.