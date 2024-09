“Confronto tra calciatore e allenatore”, decisiva la volontà del tecnico: spunta una clamorosa ipotesi!

In casa Napoli proseguono gli allenamenti in vista della ripresa della Serie A. Ieri, a Castel Volturno è andato in scena un incontro importante.

Il calciomercato si è ormai concluso, ma in casa Napoli si continua a lavorare per risolvere le cosiddette situazioni “delicate”. Il club azzurro ha vissuto un estate non semplice, ancor più a causa della volontà di Victor Osimhen di approdare altrove. Tutto ciò ha condizionato il mercato in entrata, ma anche quello in uscita, costringendo la dirigenza a mettere a segno diversi colpi last minute. Tutto ciò è ormai alle spalle, motivo per il quale l’unico obiettivo è fare bene in campo.

Per fare ciò, servirà l’aiuto di tutto il gruppo squadra. Non a caso, Antonio Conte starebbe provando a risolvere l’ennesima situazione complessa. Il giocatore in questione è Michael Folorunsho, arrivato in Campania con tutti i buoni propositi per fare bene. La musica però è nettamente cambiata dopo il rinnovo contrattuale, il quale pare abbia messo alla porta l’ex Hellas Verona. Nelle ultime ore, però, sono emersi dettagli importanti circa il futuro del giocatore.

Faccia a faccia Conte-Folorunsho: le ultime sul confronto

In casa Napoli si continua a lavorare per il bene della squadra. Come riportato da “Il Corriere del Mezzogiorno” durante la ripresa degli allenamenti, andata in scena ieri, ci sarebbe stato un importante confronto tra Folorunsho e Conte. L’obiettivo principale è quello di superare le difficoltà insieme dopo un estate molto tormentata. Infatti, si è alla ricerca di una soluzione diplomatica che permetta all’italiano di entrare nuovamente nei piani dell’allenatore.

Le ultime settimane di Michael Folorunsho non sono state affatto semplici. Infatti, dopo il rinnovo contrattuale con il Napoli, sembrava ormai cosa fatta la cessione a titolo definitivo all’Atalanta per 15 milioni più 3 di bonus. La situazione è però stata ribaltata dallo stesso presidente De Laurentiis, il quale chiedeva il 30% sulla futura rivendita. Tale opzione non è stato accolta dai bergamaschi, i quali hanno deciso di mettere fine all’operazione.

Oltre a ciò, anche Lazio e Fiorentina ci hanno provato ma il Napoli non ha aperto alla possibilità di un prestito. Una volta concluso il mercato, la situazione appare ben delineata e il calciatore potrebbe tornare ad essere un’alternativa importante per Antonio Conte. I dialoghi proseguiranno, con la speranza di trovare un accordo che salvaguardi gli obiettivi di entrambe le parti in causa.