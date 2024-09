Osimhen al Galatasaray, spunta un obbligo per il Napoli: il retroscena sul contratto

Osimhen si è trasferito al Galatasaray, ma spunta un obbligo per il Napoli presente nel contratto: tutti i dettagli

L’affare si è finalmente concluso: Victor Osimhen sarà un nuovo calciatore del Galatasaray. L’attaccante nigeriano ha lasciato in prestito il Napoli dopo 4 anni e uno storico Scudetto e ora si appresta ad una nuova esperienza. L’accoglienza in Turchia è stata pazzesca e lo stesso giocatore si è detto entusiasta dell’amore che la gente gli ha riversato sin dalle primissime ore nel paese.

“E’ una delle migliori tifoserie al mondo, è una bellissima sensazione essere qui e quella del Galatasaray è una delle migliori tifoserie al mondo”. Queste alcune delle primissime dichiarazioni dell’ex numero 9 del Napoli, pronto a far infiammare i sostenitori turchi insieme a quel Dries Mertens che ha condiviso con lui lo spogliatoio fino all’estate di 2 anni.

Osimhen al Galatasaray, c’è un obbligo per il Napoli: di cosa si tratta

L’operazione che ha portato Osimhen al Galatasaray è stata estremamente vantaggiosa per il Napoli. E’ vero che gli azzurri non hanno incassato nulla dal prestito del proprio attaccante, ma i turchi ricopriranno l’intero stipendio (11 milioni di euro circa) e potranno rivalorizzarlo. Giunti alla prossima estate, il patron De Laurentiis potrà così provare a rivenderlo alle sue condizioni, anche nella tanto desiderata Premier League.

Tra le condizioni presenti nel contratto che Osimhen ha firmato con il Galatasaray, ne spunta una che pone il Napoli davanti ad un obbligo. La società partenopea, infatti, ha ottenuto la possibilità di rinnovare il contratto del proprio attaccante fino al 2027. Una mossa utile per non farlo avvicinare alla scadenza e dunque deprezzarlo in vista della campagna acquisti estiva del prossimo anno.

Per riuscire ad ottenere questo vantaggio, però, Tuttosport riporta che il Napoli dovrà rispettare un obbligo legato alla clausola rescissoria. Il patron De Laurentiis, infatti, l’aveva fissata tra i 120 e 130 milioni di euro dopo l’ultimo rinnovo contrattuale, mentre con il nuovo accordo la cifra non dovrà superare i 75 milioni complessivi. Una richiesta sulla quale si è battuto personalmente Osimhen, che è speranzoso di lasciare la Turchia al massimo entro un anno per poi giocare in Inghilterra.

Il club partenopeo ha accettato le condizioni, così da permettere di sbloccare definitivamente una trattativa che rischiava di complicarsi e che avrebbe fatto sorgere nuovi dubbi su un eventuale addio di Victor. Impossibile tenere un giocatore come lui in tribuna per altri 4 mesi, da qui la volontà di portare a termine l’affare con il Galatasaray e voltare rapidamente pagina.