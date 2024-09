Osimhen-Galatasaray, ci siamo! Fumata bianca, visite mediche incorso: i dettagli

Tutto pronto per il passaggio di Victor Osimhen al Galatasaray: sono emersi i dettagli dell’operazione che porterà il nigeriano in Turchia.

Il passaggio di Osimhen al Galatasaray è ormai arrivato al suo passaggio cruciale. L’attaccante nigeriano è pronto a sposare la causa turca, e la fumata bianca è arrivata proprio in questi minuti. Il giornalista nigeriano Buchi Laba, attraverso il suo account ‘X’, ha confermato che tra le parti si è arrivato ad un punto di incontro definito, e la trattativa sta arrivando alla sua conclusione.

L’attaccante nigeriano approderà alla squadra turca in prestito secco, come annunciato nelle scorse ore, e giocherà per il Galatasaray almeno per i prossimi quattro mesi: questa una parte di quelli che sono i dettagli emersi proprio attraverso il giornalista Laba.

Osimhen-Galatasaray, ci siamo! Tutti i dettagli

Il prestito durerà almeno quattro mesi ma potrebbe essere estendibile a tutta la stagione: lo stipendio sarà coperto al 100% dal Galatasaray. Al tempo stesso verrà inserita una nuova clausola rescissoria da 75 milioni di euro pagabile da 10 club ed attivata a gennaio, per la quale anche il Galatasaray riceverà una percentuale.

Il giocatore – si legge da Buchi Laba – sta svolgendo le visite mediche con il club turco. E’ tutto pronto, l’affare è in via di definizione. Una notizia importante per il Napoli che si libera cosi di Osimhen per i prossimi mesi, nella speranza che già la prossima sessione di mercato possa rappresentare un viatico decisivo per la sua partenza definitiva.