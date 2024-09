Osimhen approda a Istanbul: “L’atmosfera è tra le migliori al mondo. Mertens? Vi svelo cosa ha fatto…”

Victor Osimhen a breve diventerà un nuovo giocatore del Galatasaray. L’attaccante azzurro lascia il Napoli in prestito.

Si è conclusa finalmente la telenovela legata a Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli, da tempo ai margini del progetto, ha finalmente trovato una nuova sistemazione altrove. Tutto è iniziato nella passata stagione, quando il nigeriano aveva già “programmato” un addio al club partenopeo. Da qui, nasce la volontà della dirigenza di inserire una clausola da ben 130 milioni di euro per incassare introiti importanti dai club esteri.

Qualcosa però è andato storto. Infatti, nessuna società è sembrata esser disposta a pagare per intera la clausola. Tutto ciò, ha poi naturalmente portato problemi al Napoli sul mercato e non solo. Qualche giorno fa, però, Aurelio De Laurentiis e i suoi collaboratori hanno deciso di non aspettare più, investendo “tutto” su Romelu Lukaku. Quest’ultimo, è quindi la prima scelta per l’attacco di Antonio Conte. A questo punto, a disposizione di Victor Osimhen restava solo una squadra: la cessione.

Bagno di folla per Osimhen a Istanbul: le prime parole

Sono ore caldissime per Victor Osimhen e l’intero mondo Napoli. Uno dei principali artefici del terzo scudetto, lascia il club azzurro fino al termine della stagione, o meglio in prestito secco. Questa è la formula ideata dalla società per evitare di pagare lo stipendio molto elevato del nigeriano senza averlo a disposizione. Il calciatore è già sbarcato in Turchia ed è pronto a cominciare la sua nuova esperienza nella massima serie turca. Non a caso, al momento dell’arrivo, ha rilasciato anche alcune dichiarazioni analizzando la situazione. Di seguito le sue parole.

“Mi sento davvero bene. L’atmosfera qui è incredibile, senza dubbio una delle migliori al mondo. Non vedo l’ora di vedere i tifosi allo stadio, di scoprire cosa succederà quando segnerò. Sono molto eccitato”. Su Mertens: “Parliamo di un bravissimo ragazzo, mi ha aiutato molto quando sono arrivato a Napoli. Non vedo l’ora di incontrarlo e conoscere anche i miei nuovi compagnia di squadra”.

I rapporti tra il Napoli e il calciatore si son deteriorati nelle ultime settimane. Infatti, la cessione rappresentava l’unica possibilità per evitare gli allenamenti invidiali fino a gennaio. Il nigeriano era ormai fuori dal progetto azzurro, e stando a quanto raccolto nelle ultime ore, Antonio Conte non ha mai considerato un possibile reintegro in squadra.