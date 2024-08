Il Napoli non molla: respinta la prima offerta, Manna cambia tutto e rilancia

Respinta una prima offerta per l’obiettivo del Napoli, Giovanni Manna cambia la formula e rilancia: i dettagli

Dopo l’arrivo di Romelu Lukaku e l’attesa per Scott McTominay, il Napoli è a lavoro per chiudere un nuovo affare in entrata. Se non addirittura un paio. Infatti, è in fase di stallo la trattativa per Billy Gilmour, che il club azzurro ha puntato come vice-Lobotka.

Il centrocampista scozzese ha già raggiunto un’intesa con la società partenopea e vuole fortemente giocare in Serie A. Tuttavia, nelle scorse ore il nuovo acquisto del Brighton Matt O’Riley si è infortunato gravemente al suo esordio in coppa e ora bisognerà attendere la decisione della dirigenza inglese sul futuro di Billy. Oltretutto, il Napoli ha bisogno di fare spazio in rosa e cedere altri elementi. In primis Gaetano e Folorunsho, senza contare anche il rebus Victor Osimhen.

Al di là del centrocampista centrale, Giovanni Manna è a lavoro anche per l’esterno destro di centrocampo. Colui che si giocherà il posto con Pasquale Mazzocchi. Tra gli obiettivi c’è Dina Ebimbe, classe 2000 dell’Eintracht Francoforte. Nelle scorse ore è stata già avanzata una proposta, ma i tedeschi hanno respinto l’offerta.

Napoli, cambia l’offerta per Ebimbe: le ultime

Non basta Mazzocchi sulla destra. Con l’arretramento della posizione di Giovanni Di Lorenzo a braccetto nella difesa a tre, mister Conte ha bisogno di un’alternativa all’esterno nato a Barra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, quest’oggi il Napoli ha provato a stringere per Ebimbe, valutato circa 12 milioni di euro dall’Eintracht Francoforte. Manna aveva messo sul piatto la formula del prestito con il diritto di riscatto fissato a quella cifra, ma il club tedesco ha rifiutato la proposta.

Secondo le ultime informazioni rilasciate dall’emittente satellitare, il Napoli riproverà con un rilancio, ma cambierà le condizioni. Quello che proporrà il dirigente azzurro sarà sempre la richiesta di un prestito, questa volta con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Nelle prossime ore, arriverà la decisione definitiva dell’Eintracht. E se dovesse esserci fumata nera anche in questo caso, le opzioni alternative non mancheranno.

Infatti, Manna ha già adocchiato l’esterno del Valencia Correia e quello del Salisburgo Dedic. Entrambi hanno un valore stimato tra i 10 e i 15 milioni di euro, su per giù quanto la valutazione fatta per Ebimbe. È solo questione di tempo per il nuovo esterno destro di Antonio Conte. L’obiettivo sarà presentarlo al Maradona per il match Napoli-Parma in programma il 31 agosto.