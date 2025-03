Napoli, Conte parla della prossima stagione: arriva l’annuncio in conferenza

Antonio Conte ha parlato della prossima stagione del Napoli nel corso della conferenza stampa di presentazione del big match contro il Milan in programma al Maradona

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida tra Napoli e Milan, Antonio Conte ha affrontato numerosi temi, tra cui anche quelli legati al futuro degli azzurri. Il tecnico, si è in primis concentrato sugli infortuni, per poi svelare su quale aspetto la squadra dovrà ancora migliorare.

Davanti ai giornalisti, Conte è parso molto carico e deciso. Determinato e sicuro di quello che dovrà essere il percorso nelle prossime gare del suo Napoli. Lo scudetto è ancora alla portata, si può ancora credere di ottenere il risultato massimo, quel titolo che equivarrebbe a una gioia spropositata per la seconda volta nel giro di soli due anni. Quasi impensabile dopo il decimo posto dello scorso anno.

Conte e il Napoli della prossima stagione: le dichiarazioni

Durante la conferenza, è stato chiesto a Conte anche un focus sulla prossima stagione. Si è parlato di calciomercato, mentre continuano a susseguirsi i rumors legati al suo futuro, ancora incerto nonostante altri due anni di contratto con il Napoli. In tal senso, l’allenatore partenopeo ha così risposto:

“C’è da giocare queste ultime nove partite. Può essere tutto o niente. Dobbiamo essere concentrati e feroci sul presente. C’è da conquistare ancora qualcosa. Che sia l’obiettivo massimo o importantissimo o altri obiettivi, ancora ci sono le partite. Non si parla di niente per quel che riguarda il calciomercato o la prossima stagione”.

Un Conte deciso anche in questo caso, diretto e schietto. Non c’è tempo per pensare al prossimo anno, non adesso. La posta in palio è troppo alta. Il Napoli potrebbe chiudere al primo posto, come al terzo. Cambierebbe moltissimo nella considerazione generale del lavoro del mister, della squadra e delle prospettive future.

Sarebbe ben diverso riuscire a conquistare il quarto scudetto in maglia azzurra, o ottenere un classico piazzamento Champions, pur da non sottovalutare dopo la nefasta scorsa stagione. Anche su queste basi si costruirà il calciomercato del Napoli e il futuro di Antonio Conte. Prima ci attendono 9 finali, le quali non potranno essere più sbagliate se si vorrà credere ancora nel titolo. Gli azzurri ci credono, i tifosi anche, ma servirà la resa massima per evitare di incappare in altri passi falsi, che potrebbero permettere all’Inter di conquistare la vittoria.

Last Updated on 29 Mar 2025 – 15:21 by Claudio Mancini