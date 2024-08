Futuro Osimhen, nuovo indizio sul futuro: “Lui è il nostro attaccante”

Verso il gong del calciomercato, Victor Osimhen sembra pronto a salutare Napoli e i napoletani: spunta un nuovo indizio sul futuro

Nelle ultime ore, soprattutto con la chiusura dell’affare Romelu Lukaku, si sono intensificati i rumors sull’uscita di Victor Osimhen dal Napoli. Il club azzurro ha deciso ugualmente di puntare al calciatore belga, senza avere la certezza di cedere il suo bomber nigeriano. Un rischio.

Da domenica scorsa, l’Al-Ahli ha provato a sondare la pista Osimhen, bussando alla porta del club azzurro e dell’entourage dell’attaccante. L’agente di Victor ha tuonato sui social, chiedendo rispetto ed equilibrio per il suo assistito, che avrebbe ancora tanto da dire in Europa. Insomma, sembrava un secco no all’Arabia. Nel frattempo, il Chelsea ha provato a intavolare nuovamente i discorsi con il calciatore, ma resta distanza tra la proposta economica e quella richiesta dal calciatore. E oggi, colpo di scena, Osimhen ha ricevuto una proposta di ingaggio troppo importante da rifiutare: circa 30 milioni a stagione per 4 anni. C’è stata una prima apertura al dialogo, mentre si attende sempre una mossa più decisa da Londra e da Parigi.

Osimhen-Chelsea, parla Maresca sul rebus attaccante

Ma le sorprese non sembrano terminate. Infatti alla conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League tra Chelsea e Servette, il tecnico Enzo Maresca ha risposto a qualche domanda di mercata. I Blues starebbero cercando il centravanti e i rumors riguardano il calciatore azzurro e Ivan Toney del Brentford.

In queste settimane, il ruolo da attaccante titolare lo sta ben ricoprendo Nicolas Jackson, autore di una pregevole prestazione nell’ultimo match di campionato contro gli Wolves, in cui è entrato nel tabellino marcatori con una rete. “Con Nicolas non ho parlato delle voci su Osimhen e Toney. Ho avuto ieri un incontro con lui, ma ho parlato di quante cose buone sta facendo per noi – ha rivelato il tecnico in conferenza stampa, sottolineando poi un aspetto – Io non penso che Nicolas abbia bisogno di un colloquio per questo. È il nostro numero nove, il nostro attaccante in questo momento. Siamo felici di lui”.

Insomma, massima fiducia a Jackson, in attesa di scoprire chi sarà il nuovo titolare del Chelsea per la stagione 2024-25. Maresca non si è fatto sfuggire nulla sul mercato in entrata e in particolare su Osimhen, che in questo momento sembra intenzionato ad accettare l’Al-Ahli. Ma nel calciomercato, tutto può cambiare da un momento all’altro.