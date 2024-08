Infortunio improvviso e ribaltone sul mercato: ansia Napoli, sta succedendo in questi minuti

Il Napoli è la regina di questa fase finale di calciomercato. Manna non ha alcuna intenzione di fermarsi e il Napoli lavora su più fronti.

Il Napoli è letteralmente scatenato sul mercato e sta chiudendo diversi colpi in entrata in questa fase finale di calciomercato. Mancano ormai pochissimi giorni, potremmo dire ore e la società sta perfezionando la rosa, migliorando la squadra di Antonio Conte in tutti i reparti.

Dopo gli arrivi di Buongiorno, Marin e Spinazzola in difesa il club partenopeo aveva rallentato sul mercato in attesa di cedere ma dopo la delusione all’esordio contro il Verona ha deciso di cambiare strategia. La società sta avendo qualche problema di troppo a cedere Victor Osimhen con il giocatore che gradirebbe il Psg e di certo non è felice dinanzi l’interesse arabo; nonostante ciò il Napoli ha chiuso per il suo sostituto, il centravanti belga Romelu Lukaku. Il club azzurro ha chiuso un doppio colpo ma ora rischia di veder sfumare una trattativa di mercato.

Il club azzurro ha chiuso poi per McTominay, ma negli ultimi minuti è accaduto di tutto e ora una trattativa che sembrava fatta potrebbe sfumare. In questi minuti si sta giocando il match di Carabao Cup tra Brighton e Crawley, Gilmour non è stato convocato e al suo posto ha giocato il neo acquisto O’Riley, arrivato per quasi 30 milioni dal Celtic. Un esordio drammatico visto che O’Riley è uscito per infortunio dopo pochi minuti, a causa di una durissima entrata da parte di un giocatore avversario. Solo sette minuti e il neo acquisto è uscito accompagnato da due compagni che lo reggevano, un infortunio che sicuramente non promette bene.

Napoli, l’infortunio complica tutto

Il giocatore è apparso molto preoccupato all’uscita dal campo e il tecnico ha invece inveito furioso per l’intervento killer del capitano del club avversario, il club di categoria inferiore del Crawley. Una situazione che può preoccupare e non poco anche il Napoli visto che O’Riley è stato acquistato proprio per sostituire Gilmour: le prossime ore saranno decisive per capire le condizioni del giocatore e un eventuale lungo stop potrebbe far saltare il colpo Gilmour.

Una beffa pesante che non ci voleva e ora il Napoli monitora la situazione O’Riley, un infortunio improvviso e che potrebbe cambiare i piani del club partenopeo. Gilmour non è stato convocato per questo match ma le cose ora potrebbero cambiare: lo stop del neo acquisto del Brighton potrebbe essere serio e in tal caso potremmo assistere ad un vero e proprio ribaltone di mercato. Gilmour sembrava davvero vicino al Napoli per circa 15 milioni di euro (bonus compresi).