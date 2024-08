Ad un passo dall’addio, Conte cambia il suo destino: bloccata la cessione

Il giocatore del Napoli era pronto a salutare squadra e staff tecnico, ma non aveva fatto i conti con Antonio Conte: salta la cessione

Essere al momento giusto, al posto giusto. Farsi trovare sempre pronto. Sono caratteristiche che non tutti i calciatori possiedono. A volte è necessario un pizzico di fortuna. Ma la fortuna va inseguita.

E’ il caso di Giovanni Simeone, che è partito molto indietro nelle gerarchie iniziali di mister Conte ad inizio estate. Sembrava praticamente prossimo alla partenza per diverse e valide ragioni. Nella passata stagione ha disputato 28 partite e la maggior parte tutte da subentrante. Anche sotto la guida di Spalletti nell’anno dello Scudetto non era la prima scelta, ma il suo apporto è stato decisamente differente. “La qualità del tempo è più importante della quantità”, diceva lo stesso Simeone. Dopo una stagione praticamente passata in panchina, aveva intenzione di vivere nuove avventure. Ma non aveva fatto i conti con Antonio Conte.

Conte blocca la cessione del Cholito: un aspetto l’ha convinto

Nel corso dei ritiri, mister Conte ha valutato bene i suoi centravanti. Cheddira o Simeone, chi tenersi tra i due? Alla fine la scelta è caduta sull’argentino, mentre il marocchino andrà in prestito all’Espanyol. E nel finale di Napoli-Bologna, l’argentino ha messo a segno anche la sua prima rete stagionale. Nonché la sua 100esima marcatura da professionista.

Secondo quanto raccontato dal quotidiano As, Giovanni Simeone ha raccolto l’interesse di diverse società nel corso delle scorse settimane. Innanzitutto il Betis, con il quale è stata anche avviata una trattativa per il passaggio di Natan. Poi anche Atalanta e Lazio hanno provato a capire se fosse possibile acquistare il cartellino dell’argentino. E infine anche il Benfica ha sondato questa possibilità.

Ma la volontà, il sacrificio e quella maglia sempre sudata, anche in allenamento, ha portato Antonio Conte a cambiare le carte in tavola e mantenere il centravanti argentino. Non a caso, Simeone è partito titolare contro il Verona ed è stato inserito a gara in corsa contro il Bologna, riuscendo a sbloccarsi su assist di David Neres. Ora, è chiaro che appena arriverà Lukaku, il Cholito resterà dietro nelle scelte del mister. Ma nel frattempo ha accolto con entusiasmo la volontà di Conte di bloccare sul nascere le negoziazioni per la sua cessione, perché convinto di poter dare ancora qualcosa al Napoli, che gli ha regalato il sogno Scudetto. La favola continua.