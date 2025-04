De Laurentiis può sorridere: pioggia di milioni, la notizia è ufficiale

De Laurentiis può sorridere: arriva una notizia ufficiale che è una vera manna dal cielo, pioggia di milioni per il Napoli.

Il Napoli ha avviato un nuovo progetto con Antonio Conte e i suoi primi frutti si sono dimostrati decisamente positivi. Fin da subito, infatti, il club azzurro è tornato competitivo ai massimi livelli, con una lotta Scudetto che è ancora apertissima contro l’Inter.

Questo ha comportato anche un notevole sacrificio economico fra ingaggio del nuovo allenatore e acquisti del mercato estivo (Lukaku e Buongiorno su tutti), ma le ultime notizie confermano le idee chiarissime della società di De Laurentiis in ogni sua mossa.

Secondo quanto riportato infatti da Calcio & Finanza, emergerebbero dati molto positivi dal bilancio della Filmauro, chiuso con un risultato positivo di 57 milioni. A spingere i conti sarebbero stati in particolare i ricavi del Napoli (che ha chiuso il suo ultimo bilancio in utile di 63 milioni).

Leggero calo del fatturato, invece, causato anche dalla SSC Napoli, ma in modo del tutto fisiologico secondo quanto si legge. Infatti si afferma un decremento pari a 30 milioni di euro riferibile prevalentementre “ai minori proventi realizzati dalla S.S.C. Napoli S.p.A. che, rispetto alla passata stagione, ha conseguito, minori ricavi rivenienti dalla commercializzazione dei diritti media relativi sia alla partecipazione alle competizioni internazionali che a quelle nazionali (decremento di euro 19 milioni), minori proventi rivenienti dal botteghino (decremento di euro 11 milioni), minori proventi da plusvalenze rivenienti dalla cessione dei diritti pluriennali dei calciatori (decremento di euro 9 milioni)”.

Aumento, inoltre, anche dei costi, anche qui per motivi attinenti ai “costi di gestione delle squadre di calcio”. Alla luce di queste considerazioni, dunque, può reutarsi in rialzo il patrimonio netto di De Laurentiis, con una crescita da 175,5 milioni a 232,7 milioni al 30 giugno 2024.

Ricavi SSC Napoli: una gestione solida tra alti e bassi

Analizzando più a fondo i dati, emerge un quadro chiaro: il Napoli sa navigare tra le onde del calcio moderno, mantenendo i conti in ordine anche in un’annata di transizione.

In definitiva, De Laurentiis può davvero sfregarsi le mani. La notizia del bilancio positivo è un segnale forte, non solo per i tifosi ma anche per il mondo del calcio italiano: il Napoli c’è, e ha tutte le carte in regola per restare al top.

Con Conte al timone e una pioggia di milioni a sostenere il progetto, il futuro azzurro sembra più luminoso che mai. E chissà, magari presto arriverà anche quel trofeo che manca da troppo tempo nella bacheca partenopea.