Napoli, decisione ufficiale: David Neres fa gioire i tifosi

Arriva la decisione ufficiale, David Neres ha scelto il suo nuovo numero di maglia: la scelta fa gioire i tifosi del Napoli.

Il Napoli di Antonio Conte, seppur a rilento, sta prendendo forma e l’arrivo di David Neres dal Benfica è una vera e propria boccata di ossigeno in un ambiente scontento per la nefasta trasferta di Verona. Il calciatore brasiliano è pronto ad intraprendere una nuova avventura, questa volta sotto l’ombra del Vesuvio.

L’ex Ajax vanta un’esperienza non indifferente in Europa e si trova in una fase della propria carriera in cui è nel pieno della maturità calcistica. Intanto le prime immagini con la casacca partenopea sono già andate virali e la scelta del suo nuovo numero di maglia ha rievocato ricordi indelebili nella mente dei tifosi più calorosi.

David Neres ha scelto il numero di maglia: si riparte dal 7!

David Neres ha dovuto prendere una decisione importante e, tra i numeri liberi, ha scelto di ereditare il suo amato numero 7, lasciato inoccupato dopo la partenza di Elmas nel gennaio 2024, direzione Lipsia. Un numero che nel corso di quest’estate è stato accostato a Khvicha Kvaratskhelia che rivede in Cristiano Ronaldo il proprio idolo, legato indissolubilmente al numero 7.

Le cose non sono andate come si credeva e Kvara ha preferito indossare il suo fortunato 77 che lo ha accompagnato nelle prime due stagioni in Italia. Neres si è caricato di una responsabilità che solo il 7 può recare: dalla fantasia di Lavezzi al taglio puntuale di Callejon, passando per l’esplosività di Cavani e finendo alla duttilità dello scudettato Elmas. Un numero, una garanzia, nella speranza che Neres sia all’altezza delle aspettative e possa reggere la pressione.