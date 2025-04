Napoli, è ancora allarme infortuni? La verità sulle condizioni di McTominay, Lobotka e non solo

In casa Napoli c’è grande apprensione in vista della prossima giornata. Intanto, le ultimissime sui calciatori azzurri.

Il Napoli continua a vivere la sua stagione da protagonista, ancor più dopo l’incredibile vittoria contro il Milan. I calciatori azzurri credono allo Scudetto, vista la distanza di soli tre punti dall’Inter. Il sorpasso non è affatto semplice, ma nelle prossime settimane tutto potrebbe cambiare. Prima di fare ciò, però, Antonio Conte dovrà sperare di avere a disposizione tutti gli uomini chiave. Già nell’ultima uscita al Maradona, il tecnico ha dovuto fare a meno di alcune pedine fondamentali.

Allarme infortuni in casa Napoli? Le condizioni degli indisponibili

Sono giorni caldissimi in casa Napoli. La gioia per la vittoria ottenuta contro il Milan è stata già archiviata. I tifosi azzurri, esattamente come le squadra, sognano in grande e credono nel possibile sorpasso all’Inter. La missione non è di certo semplice, ma con la rosa al completo è lecito credere nella rimonta. Antonio Conte lo sa, motivo per il quale spera di ricevere ottime notizie dall’infermeria.

Come riportato da “Il Corriere dello Sport” a Castel Volturno tutte le attenzioni sono concentrate su tre uomini: Scott McTominay, Leonardo Spinazzola e infine Stanislav Lobotka. Partendo in ordine cronologico, lo scozzese è stato colpito da un attacco influenzale prima del match contro il Milan. Invece, il difensore italiano ha accusato un affaticamento durante la sosta e si è scelta la via della precauzione. Discorso diverso per Lobotka, il quale è uscito anzitempo dal campo a causa dei crampi.

Nonostante la situazione non sia “delicata”, il Napoli ha la necessità di ritrovare tutti i calciatori. In questo rush finale ognuno può dare qualcosa di importante, ancor più a causa della spinta di Antonio Conte. Lunedì c’è la sfida contro il Bologna in trasferta, una delle squadre più in forma del momento.