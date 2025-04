Bologna-Napoli, che tegola: infortunio al ginocchio

Bologna-Napoli, arriva la brutta notizia: infortunio al ginocchio e big match a rischio. Le ultime in vista della sfida del 7 aprile.

Duro colpo per Bologna-Napoli. La sfida di lunedì 7 aprile alle ore 20,45 sarà un’altra tappa fondamentale per gli obiettivi di entrambe le società: il Napoli, secondo con 64 punti, deve vincere per non seguire il ritmo dell’Inter e approfittare eventualmente di futuri passi falsi; i padroni di casa, quarti a più un punto sulla Juventus e a meno due dall’Atalanta, cercano un’altra vittoria per mantenere la posizione in zona Champions League. Sia Conte sia Italiano saranno chiamati a non fallire, ma la novità di stasera preannuncia un problema per uno dei due allenatori.

Bologna-Napoli, infortunio al ginocchio per Calabria: le ultime

Brutte notizie per Vincenzo Italiano e il suo Bologna. Stasera, durante la semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Empoli, al 65′ del secondo tempo, il difensore Davide Calabria ha subito un infortunio al ginocchio sinistro. Costretto ad abbandonare il campo, è stato sostituito da Holm.

Nei prossimi giorni, gli accertamenti medici chiariranno l’entità del danno e i tempi di recupero, ma sembra improbabile che Calabria possa essere disponibile per la prossima partita di campionato contro il Napoli, prevista per il 7 aprile. Questo infortunio rappresenta una spiacevole notizia per il Bologna, che dovrà fare a meno di uno dei suoi titolari in un momento cruciale della stagione. La sfida contro il Napoli si preannuncia complicata senza il suo esperto terzino.

Bologna-Napoli, Calabria out? Le ultime

L’ottimo stato di forma del Bologna è stato confermato anche stasera a Empoli, dove i ragazzi di Italiano si sono imposti con un perentorio 3 a 0 nell’andata della semifinale di Coppa Italia. In rete il solito Orsolini e Dallinga, autore di una bella doppietta. In caso di approdo in finale, dopo stasera sempre più probabile, a Roma si affronterà la vincente di Milan-Inter.

L’unica notizia scomoda riguarda proprio l’infortunio di Calabria. La determinazione dell’entità del problema nei prossimi giorni sarà fondamentale per valutare le opzioni a disposizione di mister Italiano in vista dell’importante match contro il Napoli. In caso di conferma dell’indisponibilità del terzino, il Bologna dovrà adattarsi, forse affidandosi a Holm o valutando altre soluzioni tattiche. Approdato in Emilia Romagna dal Milan nello scorso mercato invernale, Calabria ha finora raccolto otto presenze e un assist con la nuova maglia.

Last Updated on 1 Apr 2025 – 23:13 by Laura Bisogno