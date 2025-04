Calciomercato Napoli, il presidente conferma il colpo in diretta? Arriva l’annuncio in Tv sul probabile rinforzo degli azzurri.

Il campionato volge al termine e il Napoli lavora al calciomercato estivo. Se Conte ha l’obiettivo di mantenere altissima la concentrazione nelle ultime otto partite di Serie A, Manna deve studiare i rinforzi giusti per la prossima stagione, che vedrà con ogni probabilità il ritorno degli azzurri in Champions League.

L’intento è quello di infoltire la rosa a disposizione per permettergli di disputare almeno tre competizioni in contemporanea senza affanni. Da Solet a Lucca, sono molteplici i profili accostati agli azzurri nelle ultime settimane. Stasera, però, è arrivata una possibile conferma ulteriore su un acquisto difensivo.

Calciomercato Napoli, Corsi conferma Marianucci? Annuncio in diretta

Il presidente Fabrizio Corsi, prima della semifinale di andata di Coppa Italia contro il Bologna, ha parlato dei progressi del suo Empoli. Pur non specificando il nome di Luca Marianucci, il patron, di fatto, ha confermato in diretta su “SportMediaset” l’affare ormai concluso con il Napoli, che per la prossima stagione è quasi certo di giocare in Champions League:

“Questi ragazzi giovani ci stanno regalando soddisfazioni. Se proprio mi devo tirar su e devo trovare gli argomenti, dico che uno giocherà in Coppa dei Campioni (attuale Champions League, ndr) l’anno prossimo e un altro in Coppa Uefa (attuale Europa League, ndr) o Coppa dei Campioni. Si vive anche di questo, non voglio sembrare presuntuoso ma sono tutti argomenti che mi aiutano a trovare più energia e morale per affrontare questo finale di campionato”.

“Marianucci in Coppa dei Campioni e l’altro chi è?“. Spontanea la domanda dai giornalisti “Mediaset“. Corsi, però, ha preferito confermare la vaghezza del suo discorso: “No, vediamo… è una cosa così. Si penalizza magari qualcuno che poi non ci va”. Restano quindi i dubbi sull’identità dei calciatori chiamati in causa dal presidente empolese, ma molti indizi portano a pensare che uno dei profili citati sia proprio Marianucci.

Calciomercato Napoli, Marianucci per 9 milioni: i dettagli

Già da settimane è dato ormai per fatto il trasferimento di Marianucci al Napoli per una cifra vicina ai 9 milioni di euro. Chiamato in causa sull’argomento, nei giorni scorsi il difensore dell’Empoli non si è sbilanciato, nonostante l’accordo coi partenopei sia già stato confermato dall’agente Mario Giuffredi.

Classe 2004, nella stagione in corso, Marianucci ha impiegato alcuni mesi per prendersi la definitiva titolarità nella difesa di D’Aversa. Con quella di stasera, sono 17 le sue presenze tra campionato e Coppa Italia; per lui a referto anche due assist. Il presidente Corsi lo ha solo accennato senza specificarlo, ma il Napoli attende il suo approdo alla corte di Conte.

Last Updated on 1 Apr 2025 – 22:34 by Felice Leopoldo Luongo