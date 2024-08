LIVE – Napoli-Bologna, attesa per le formazioni ufficiali: cosa trapela su Buongiorno

Secondo match di campionato tra Napoli e Bologna: la squadra di Antonio Conte vuole ritrovare il sorriso davanti ai sostenitori azzurri presenti al Diego Armando Maradona.

Tutto pronto, o quasi, per la sfida tra il Napoli e il Bologna: gli azzurri si apprestano a scendere sul prato dello stadio Diego Armando Maradona per il match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A.

L’obiettivo della squadra di Antonio Conte è quello di rifarsi dopo la brutta batosta contro l’Hellas Verona, sul risultato di 3-0. D’altro canto, il Bologna di Vincenzo Italiano cercherà di mettere il bastone tra le ruote alla squadra dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale.

Napoli-Bologna, le probabili formazioni

Attesa per le formazioni ufficiali di Napoli e Bologna. Alessandro Buongiorno scenderà in campo dal primo minuto? Il difensore dovrebbe aver recuperato totalmente dal fastidio alla caviglia, che lo ha tenuto fuori dai giochi nell’esordio in questa Serie A, contro l’Hellas Verona. D’altronde, è bastato anche il post da parte della SSC Napoli, che ha pubblicato la maglia numero 4 dell’ex Torino, a far scatenare i tifosi azzurri, che non vedono l’ora di vedere in campo il loro nuovo beniamino.

Di seguito, le probabili formazioni delle due compagini, a pochi minuti dal fischio d’inizio:

Da capire, inoltre, quale sarà la posizione di Mathias Olivera: nel caso in cui dovesse essere schierato nei tre di difesa, non è escluso che Di Lorenzo possa essere scalato sulla fascia (al posto di Mazzocchi), con Spinazzola titolare sull’out opposto.

Napoli-Bologna, il LIVE del match

Il LIVE del match sarà disponibile non appena ci sarà il fischio d’inizio del direttore di gara.